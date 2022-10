Ακόμα μία νύχτα - κόλαση ζουν οι κάτοικοι του Κιέβου και των γύρω περιοχών καθώς λίγο πριν τις 21:00 ήχησαν ξανά οι σειρήνες του πολέμου ενώ αμέσως ενεργοποιήθηκε το σύστημα αεράμυνας.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τα καταφύγια και να παραμείνουν εκεί. Στην περιοχή ακούγονται εκρήξεις ενώ εικόνες που έρχονται από τα social media δείχνουν πως μία ακόμη επίθεση με drones- καμικάζι βρίσκεται σε εξέλιξη με τις ουκρανικές δυνάμεις να τα καταρρίπτουν.

More footage of the downing of Iranian drones in the Kyiv region pic.twitter.com/CSPp8DkryN

Οι εφιάλτης ζωντανεύει και πάλι για τους κατοίκους του Κιέβου καθώς την τελευταία εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις χρησιμοποιώντας ιρανικά drones- καμικάζι σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επισημαίνει η ουκρανική πλευρά με τουλάχιστον 19 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά.

Οι νέο βομβαρδισμοί έρχονται λίγες μόνο ώρες μετά το μπαράζ επιθέσεων σήμερα το πρωί σε κατοικίσιμες περιοχές στο Κίεβο και το Σούμι αλλά και σε ενεργειακές εγκατάστάσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Στις πρωινές επιθέσεις σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβο πέντε drones καμικάζι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση το πρωί στην πρωτεύουσα ενώ συνολικά εκτοξεύτηκαν 28 drones, αλλά 23 καταρρίφθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις επισήμανε με αποτέλεσμα να μη βρουν στόχο.

Rescue workers on the scene of an attack in the centre of Kyiv this morning. At least three people were killed when a drone hit a residential building, authorities say. pic.twitter.com/Rghu03ghYI