Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους σε ολόκληρη τη χώρα - Στο σκοτάδι 585 περιοχές

Μπαραζ επιθέσεων δέχεται από το πρωί της Δευτέρας η ουκρανική πρωτεύουσα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τις ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν συνεχόμενες επιθέσεις κατά αμάχων αλλά και κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, βυθίζοντας στο σκοτάδι ένα τεράστιο μέρος της, ανάμεσά τους και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα είναι ο τραγικός απολογισμός από το βομβαρδισμό συγκροτήματος κατοικιών στο Κίεβο τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ ακόμα τέσσερις έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Σούμη έπειτα από ένα ακόμη ρωσικό χτύπημα, όπως δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της περιοχής.

Την τελευταία εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν συνεχείς επιθέσεις χρησιμοποιώντας ιρανικά drones σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επισημαίνει η ουκρανική πλευρά με τουλάχιστον 19 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά.

Ο δήμαρχος του Κιέβο, Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι πέντε drones καμικάζι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση το πρωί στην πρωτεύουσα ενώ συνολικά εκτοξεύτηκαν 28 drones, αλλά 23 καταρρίφθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις επισήμανε με αποτέλεσμα να μη βρουν στόχο.

Μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις, το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια βυθίστηκε ξανά στο σκοτάδι, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας, Χέρμαν Χαλούστσενκο με τις γεννήτριες έκτακτης ανάγκης να έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Οι Ρώσοι «δοκιμάζουν την ικανότητά μας» να διορθώσουμε γρήγορα βασικές υποδομές, όπως υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, τόνισε ο υπουργός, περιγράφοντας τα όσα συμβαίνουν ως «πυρηνικό εκβιασμό από το τρομοκρατικό κράτος».

Την ίδια στιγμή, ακόμα 585 πόλεις και χωριά σε όλη την Ουκρανία είναι πλέον χωρίς ρεύμα, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Γέβεν Γενίν ως αποτέλεσμα των ρωσικών επιθέσεων.

Μιλώντας ζωντανά στην ουκρανική τηλεόραση, υποστήριξε ότι οι Ρώσοι «τρομοκρατούν όχι μόνο την πρωτεύουσα αλλά ολόκληρες περιοχές της Ουκρανίας».

«Η Ρωσία κυνηγάει όλες τις εγκαταστάσεις ενέργειας», προειδοποιεί ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών. «Θέλουν να προκαλέσουν χάος στην ενεργειακή βιομηχανία» κατέληξε.

Φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής σε κτίριο στο κέντρο του Κιέβου που προκλήθηκε από επίθεση drone που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Rescue workers on the scene of an attack in the centre of Kyiv this morning. At least three people were killed when a drone hit a residential building, authorities say. pic.twitter.com/Rghu03ghYI