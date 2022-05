Το Πεντάγωνο εκτιμά ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δε θέλει να αντιμετωπίσει στρατιωτικά τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

«Καθώς βλέπετε τους υπολογισμούς του Πούτιν, η άποψή μου - και είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος έχει τη δική του άποψη - αλλά η άποψή μου είναι ότι η Ρωσία δεν θέλει να τα βάλει με τη συμμαχία του ΝΑΤΟ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχουν 1,9 εκατομμύρια δυνάμεις στο ΝΑΤΟ και ότι «αυτή είναι μια μάχη που (ο Πούτιν) δεν θέλει πραγματικά να έχει».

Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι «αν η Ρωσία αποφασίσει να επιτεθεί σε οποιοδήποτε έθνος κι αυτό είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλάζει το παιχνίδι. «Το ΝΑΤΟ πιθανότατα θα απαντούσε ως συνασπισμός με κάποια μορφή ή τρόπο. Αυτό είναι κάτι που το ΝΑΤΟ το έχει εξετάσει...», επισήμανε.

