Ουκρανία: Η διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου σταματά 31/12

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντενίς Σμιχάλ ξεκαθάρισε σήμερα ότι η συμφωνία για τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της χώρας του δε θα παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου.

Ύστερα από συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο Σμιχάλ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να συζητήσει το ενδεχόμενο διαμετακόμισης φυσικού αερίου από οποιαδήποτε χώρα, εκτός από τη Ρωσία.

«Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσεγγίσει επισήμως την Ουκρανία σχετικά με τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου από οποιαδήποτε χώρα, εκτός από τη Ρωσία, φυσικά θα το συζητήσουμε και είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε στην κατάλληλη συμφωνία», έγραψε.

«Τόνισα πως η συμφωνία της Ουκρανίας με τη Ρωσία για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου εκπνέει την 1η Ιανουαρίου 2025 και δεν πρόκειται να παραταθεί», επεσήμανε ο Ουκρανός πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

