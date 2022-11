Ουκρανία: Γκράφιτι του Μπάνκσι σε βομβαρδισμένο σπίτι στην Μποροντιάνκα

Ο μυστηριώδης καλλιτέχνης γκράφιτι Μπάνκσι (Banksy) επιβεβαίωσε εμμέσως ότι είναι δική του η τοιχογραφία που εμφανίστηκε πρόσφατα σε προάστιο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Χθες Παρασκευή, ο Μπάνκσι ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες του γκράφιτι σε ένα κατεστραμμένο σπίτι, με τη λεζάντα «Μποροντιάνκα, Ουκρανία». Η Μποροντιάνκα είναι προάστιο του Κιέβου που βομβαρδίστηκε ανηλεώς στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

He just uploaded this to Instagram pic.twitter.com/yAT0yk0DZt

Το γκράφιτι απεικονίζει ένα κορίτσι που επιχειρεί κατακόρυφο, σε έναν τοίχο που στέκει ακόμη όρθιος στο βομβαρδισμένο σπίτι.

After a 15-month silence it would appear Banksy is in Ukraine with new works in Borodyanka and Kiev's Independence Square. 🇺🇦 pic.twitter.com/RFoWLXHUmu