Η Σουηδία δεν αποκλείει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας μεταπολεμικής δύναμης για τη διατήρηση της ειρήνης, μετέδωσε σήμερα ο δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός Swedish Radio επικαλούμενος σχόλια της υπουργού Εξωτερικών της χώρας.

Τα σχόλια της υπουργού έγιναν μετά τις δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι είναι έτοιμος να στείλει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία για ειρηνευτική αποστολή καθώς προσπάθησε να δείξει στις ΗΠΑ ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να έχουν ρόλο στις συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου.

"Θα πρέπει τώρα πρώτα να διαπραγματευτούμε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο, που σέβεται την Ουκρανία και που πάνω απ' όλα διασφαλίζει ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω, θα ανασυνταχθεί και θα επιτεθεί στην Ουκρανία ή σε άλλη χώρα μέσα σε μερικά χρόνια", δήλωσε σε συνέντευξή της η υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

"Οταν θα έχουμε εδραιώσει μια τέτοια ειρήνη, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να διατηρηθεί και τότε η κυβέρνησή μας δεν αποκλείει τίποτα", πρόσθεσε η ίδια.

Σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έφθασε στη Σαουδική Αραβία ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών με Ρώσους αξιωματούχους και στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που μετράει σχεδόν τρία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

