Τη «βαθιά ανησυχία" του για την εξέλιξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, μετά τον ισχυρισμό της Μόσχας περί ουκρανικής επίθεσης κατά της προεδρικής κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε την Τρίτη ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

«Ανησυχώ βαθιά για τις αναφορές περί στοποίησης της κατοικίας του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες παρέχουν την πιο βιώσιμη οδό για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επίτευξη ειρήνης», έγραψε στον λογαριασμό του στο Χ.

Στη συνέχεια ο Ινδός πρωθυπουργός κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους «να παραμείνουν προσηλωμένοι σε αυτές τις προσπάθειες και να αποφύγουν οποιεσδήποτε ενέργιεες θα μπορούσαν να τις υπονομεύσουν».

Το Κίεβο καταδικάζει τις δηλώσεις Μόντι

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ουκρανίας, με το Κίεβο να επικρίνει τον Ναρέντρα Μόντι, καθώς και Πακιστανούς και Εμιρατιανούς αξιωματούχους για την άκριτη υιοθέτηση των ισχυρισμών του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ουκρανία έχει διαψεύσει τη ρωσικήα ναφορά για επίθεση με drones κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας, χαρακτηρίζοντας ως αβάσιμο τον ισχυρισμό της Μόσχας και τονίζοντας ότι χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει νέες επιθέσεις στην Ουκρανία αλλά και για να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Έχει περάσει σχεδόν μία ημέρα και η Ρωσία δεν έχει ακόμη παρουσίασει κανένα πειστικό αποδεικτικό στοιχείο για τις κατηγορίες περί δήθεν ουκρανικής "επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν". Και δεν θα παρουσιάσει. Γιατί δεν υπάρχουν. Δεν έγινε τέτοια επίθεση», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα σε ανάρτησή του στο X.

«Απογοητευτήκαμε και ανησυχήσαμε βλέποντας τις δηλώσεις από την πλευρά των ΗΑΕ, της Ινδίας και του Πακιστάν που εξέφρασαν ανησυχίες για την επίθεση που δεν συνέβη ποτέ», πρόσθεσε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Παρότι το Κίεβο έχει αρνηθεί ότι πραγματοποίησε επίθεση κατά της κατοικίας του Πούτιν, ο ισχυρισμός της Μόσχας προκάλεσε την καταδίκη της φερόμενης επίθεσης από χώρες που έχουν δεσμούς με τη Ρωσία, αλλά και από τις ΗΠΑ.

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι «καταδικάζει τη θλιβερή επίθεση, ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, μίλησε για «ειδεχθή πράξη».

Ο δε Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον Πούτιν για την επίθεση κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτες.

«Το έμαθα από τον πρόεδρο Πούτιν σήμερα. Είμαι πολύ θυμωμένος γι’ αυτό», δήλωσε εχθές ο Τραμπ.

«Βρισκόμαστε σε μια ευαίσθητη περίοδο. Δεν είναι η σωστή στιγμή. Άλλο πράγμα να είσαι επιθετικό - γιατί είναι. Και άλλοπ η επίθεση στο σπίτι του. Δεν είναι η στιγμή για τέτοια πράγματα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος από την πλευρά του, τόνισε στον Τραμπ ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη στάση της όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, κάτι που απειλεί τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία. Υπερνθυμίζεται ότι μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στη Φλόριντα την Κυριακή, και οι δύο πλευρές μίλησαν για σημαντική πρόοδο, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας 15ετούς διάρκειας.



Πηγή: skai.gr

