Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο κέντρο της ανατολικής ουκρανικής πόλης Κραματόρσκ, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Πάβλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της περιφέρειας Ντονέτσκ, δήλωσε πως η επίθεση προκάλεσε ισχυρές εκρήξεις και φωτιά σε ένα κτίριο κατοικιών.

Russia🇷🇺 has attacked (not surprisingly) an apartment building in Kramatorsk, Ukraine🇺🇦. There are casualties. pic.twitter.com/f39EKUU6r2