Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη ζητώντας την παραίτηση του Πέδρο Σάντσεθ - Δείτε φωτογραφίες

Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε το Σάββατο να προσπεράσει τα φράγματα γύρω από την κατοικία του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια μαζικής διαδήλωσης, στην οποία οι διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτησή του μετά από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η αστυνομία συνέλαβε μια ομάδα μασκοφόρων στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Παλάτι της Μονκλόα στη Μαδρίτη, όπου ο Σάντσεθ ζει με την οικογένειά του, όπως έδειξαν εικόνες που μεταδόθηκαν από την ισπανική τηλεόραση.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό με το σύνθημα «παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας» και άλλα συνθήματα, καθώς και δεκάδες ισπανικές σημαίες με χρυσό και κόκκινο χρώμα, κατά τη διάρκεια της «Πορείας για την Αξιοπρέπεια», που διοργάνωσε η Ένωση της Ισπανικής Κοινωνίας των Πολιτών.

Στην κατά κύριο λόγο ειρηνική πορεία συμμετείχαν επίσης ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού κόμματος Vox.

Ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη εμπλοκή στη διεύθυνση ενός δικτύου επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλήττοντας ακόμη περισσότερο την αριστερή κυβέρνηση, η οποία ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα διαφθοράς.

Ο Ζαπατέρο, κρίσιμος σύμμαχος του Σάντσεθ, αρνήθηκε την Τρίτη κάθε κατηγορία.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι 80.000 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση, αν και ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη υπολόγισε τον αριθμό τους σε περίπου 40.000.

Πηγή: skai.gr

