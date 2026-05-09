Δικαστήριο της Βολιβίας κλήτευσε χθες Παρασκευή τον πρώην πρόεδρο της χώρας Έβο Μοράλες στην εναρκτήρια ακροαματική διαδικασία της δίκης του για φερόμενη εμπορία ανήλικης, που όμως ενδέχεται να μην διεξαχθεί, καθώς συνήγοροί του λένε πως δεν ειδοποιήθηκαν.

Κατά την εισαγγελία, ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος (2006-2019) είχε το 2015, ενώ βρισκόταν στην εξουσία, σχέση με έφηβη 15 ετών, με την οποία απέκτησε κόρη. Οι γονείς της ανήλικης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συναίνεσαν με αντάλλαγμα προνόμια.

«Η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας σε βάρος του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες επιβεβαιώνεται για τη Δευτέρα (...) με τον ίδιο παρόντα», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Λουίς Ορτίς Φλόρες, κορυφαίος δικαστικός στην Ταρίχα, νομό στο νότιο τμήμα της χώρας όπου αναμένεται να διεξαχθεί η δίκη.

Ωστόσο ο Ουιλφρέδο Τσάβες, δικηγόρος του πρώην προέδρου, τόνισε πως ούτε ο εντολέας του, ούτε η υπεράσπισή του θα παρουσιαστεί.

«Δεν μπορούμε να πάμε, αφού δεν έχουμε ειδοποιηθεί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον συνήγορο Τσάβες, το δικαστήριο δεν έστειλε την κλήτευση στην κατοικία του Έβο Μοράλες, αλλά τη δημοσίευσε στον Τύπο.

Ο 66χρονος πολιτικός, ο πρώτος αυτόχθονας που εξελέγη ποτέ πρόεδρος της Βολιβίας, έχει αποσυρθεί από το 2024 στην περιοχή Τσαπάρε, όπου παράγεται κόκα, πολιτικό οχυρό του, για να αποφύγει την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του.

Χιλιάδες αυτόχθονες εκεί διαδραματίζουν έκτοτε ρόλο προσωπικής φρουράς του, με παραδοσιακά όπλα, για να εμποδίσουν την αστυνομία να πάει να τον συλλάβει.

Τον Ιανουάριο του 2025, όταν δεν είχε παρουσιαστεί σε ακροαματική διαδικασία στο πλαίσιο της έρευνας, η δικαιοσύνη του είχε προσάψει απείθεια, κάτι που ανέστειλε τη συνέχιση της διαδικασίας όσο δεν εμφανίζεται ή δεν προσάγεται.

Αυτό ενδέχεται να εμποδίσει την έναρξη της δίκης. Σύμφωνα με τον δικαστή Ορτίς, στη Βολιβία μόνο οι δίκες για διαφθορά μπορούν να αρχίζουν ερήμην του κατηγορουμένου ή των κατηγορουμένων.

«Επαφίεται στο δικαστήριο (...) να αναλύσει την κατάσταση», εξήγησε ο δικαστής στον Τύπο.

Το ίδιο επιχείρημα τόνισε επίσης η υπεράσπιση του κ. Μοράλες.

«Η Διαμερικανική Σύμβαση (ανθρωπίνων δικαιωμάτων) ορίζει ότι απαιτείται παράσταση οποιουδήποτε υπόπτου ώστε να ακουστεί (...) να εμφανιστεί ενώπιον των δικαστών του και να παρουσιάσει την υπεράσπισή του», σημείωσε ο κ. Τσάβες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.