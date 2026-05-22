3 νεκροί και 44 τραυματίες σε σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία

Σύγκρουση για την κυριότητα γαιών ανάμεσα σε εθνότητες αυτοχθόνων της Κολομβίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 44 χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στον νομό Κάουκα (νοτιοδυτικά).

Η διένεξη ανάμεσα στις φυλές Μίσακ και Νάσα οφείλεται σε προστριβές για την κυριότητα εδαφών στον νομό, πατρογονικών εκτάσεων αυτοχθόνων όπου σήμερα βρίσκονται καλλιέργειες κόκας υπό τον έλεγχο ένοπλων παρατάξεων, εξήγησε η υπηρεσία της Συνηγόρου του Λαού, ανεξάρτητης δημόσιας αρχής αρμόδιας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Καμιά διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογήσει την οδύνη, τον θάνατο και τον κίνδυνο» που υφίσταται «ο πληθυσμός», τόνισε μέσω X ο Οκτάβιο Γκουσμάν, ο νομάρχης, ανακοινώνοντας τον απολογισμό.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν συγκρούσεις ανάμεσα σε άνδρες εφοδιασμένους με ρόπαλα και ασπίδες και αιμόφυρτους ανθρώπους πεσμένους κάτω.

«Μας αιχμαλώτισαν, μας πήραν τα κινητά τηλέφωνα και μας έκαψαν τις μοτοσικλέτες», καταγγέλλει μέλος της φυλής Νάσα σε ένα από τα βίντεο.

Πρόκειται για «ιστορική διαφορά για τα εδάφη που πηγαίνει χρόνια πίσω και δεν έχει μπορέσει να ξεπεραστεί (...) κάνω διάλογο με τα μέρη», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X η Αΐδα Κιλκουέ, γερουσιάστρια και ηγετική μορφή των αυτοχθόνων Νάσα, καλώντας να υπάρξει «παρουσία» υψηλού επιπέδου της κυβέρνησης στην Κάουκα.

Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την ανάπτυξη χερσαίων στοιχείων και αεροπορικών μέσων στην περιοχή.

Οι διενέξεις για την κυριότητα γαιών μεταξύ ιθαγενών είναι συχνές στη χώρα, αλλά σπανίως οδηγούν σε θανάσιμες συγκρούσεις.

Οι αυτόχθονες λαοί αποτελούν το 4,4% των περίπου 50 εκατομμυρίων κατοίκων της Κολομβίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.