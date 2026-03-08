Ομάν: Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «επικίνδυνη καμπή»

Το Ομάν, σύμμαχος των ΗΠΑ που μεσολάβησε σε αρκετούς γύρους συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προειδοποίησε την Κυριακή ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «επικίνδυνη καμπή» εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και της επικράτησης της λογικής της ισχύος έναντι του διαλόγου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, προέβη στις εν λόγω δηλώσεις κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου, σύμφωνα το κρατικό πρακτορείο Oman News Agency, σημειώνοντας ότι οι επιπτώσεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο αλλά και στον τομέα της ασφάλειας που αφήνει «αυτός ο παράνομος πόλεμος» απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής και την ασφάλεια των λαών της.

Μόλις λίγες ώρες πριν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν την περασμένη εβδομάδα, ο Αλ Μπουσαΐντι είχε δηλώσει ότι μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν «εφικτή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.