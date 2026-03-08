IRGC: Το 60% της δύναμης πυρός μας στοχεύει αμερικανικές θέσεις και το 40% ισραηλινές

Το Ιράν χρησιμοποιεί το 60% της δύναμης πυρός του για τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων και «στρατηγικών συμφερόντων» στην περιοχή, δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

«Περίπου το 60% της επιθετικής μας ικανότητας - τα πυραυλικά πυρά μας και οι επιχειρήσεις με drones - κατευθύνεται κατά βάσεων και στρατηγικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, και το 40% κατευθύνεται κατά στόχων του ισραηλινού καθεστώτος», δήλωσε ο Αλί Μοχάμαντ Ναϊνί σε τηλεοπτικό μήνυμά του.

«Θεωρούμε τους Αμερικανούς τον κύριο εχθρό σε αυτόν τον πόλεμο και, για τον λόγο αυτό, η τιμωρία τους αποτελεί προτεραιότητα. Οι Αμερικανοί έχουν εγκαθιδρύσει στρατιωτικές βάσεις σε αυτήν την περιοχή εδώ και εβδομήντα χρόνια», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ναϊνί δήλωσε ότι το Ιράν έχει καταρρίψει 80 drones που εκτοξεύθηκαν εναντίον του, συμπεριλαμβανομένων «τριών γιγαντιαίων, εξαιρετικά προηγμένων αμερικανικών drones MQ-9» και 74 ισραηλινών drones.

«Το οπλοστάσιό μας σε βαρείς πυραύλους, βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ, διάφορα drones και επιθετικά σκάφη είναι πλήρως εξοπλισμένο για έναν μεγάλης κλίμακας και παρατεταμένο πόλεμο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι το Ιράν θεωρεί τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή «νόμιμους στόχους μας».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των ιρανικών βλημάτων που εκτοξεύθηκαν κατά αραβικών κρατών, έχοντας εντοπίσει περισσότερους από 230 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 1.400 drones από την έναρξη της σύγκρουσης, ανέφερε εν τω μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της χώρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.