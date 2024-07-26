Περίπου το "25%" των δρομολογίων των τρένων που συνδέουν το Παρίσι με το Λονδίνο θα ακυρωθούν σήμερα, αλλά και αύριο Σάββατο και την Κυριακή, μετά τις δολιοφθορές στο δίκτυο των τρένων υψηλής ταχύτητας TGV, που προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο σύνολο του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου, ανέφερε η εταιρία Eurostar.

"Σήμερα (Παρασκευή), η Eurostar θα ακυρώσει το 25% των δρομολογίων της. Θα γίνει το ίδιο το Σάββατο, 27 και την Κυριακή, 28" [Ιουλίου], ανέφερε σε ανακοίνωση ο όμιλος.

Εκτός από την ακύρωση των δρομολογίων, "όλα τα τρένα υψηλής ταχύτητας με προορισμό και προέλευση το Παρίσι εκτρέπονται από την κλασική γραμμή σήμερα, Παρασκευή, 26 Ιουλίου" και ως εκ τούτου κυκλοφορούν με μειωμένη ταχύτητα, διευκρίνισε η Eurostar, κάτι που "παρατείνει τη διάρκεια της διαδρομής περίπου κατά μιάμιση ώρα".

Η εταιρία "προβλέπει πως η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Δευτέρας".

Η σύνδεση του Παρισιού με τις Βρυξέλλες έχει επίσης επηρεαστεί, δήλωσε η Eurostar στο AFP.

Το προσωπικό της Eurostar έχει "κινητοποιηθεί πλήρως στους σταθμούς, στα τηλεφωνικά κέντρα και στους συρμούς" προκειμένου να διασφαλίσει πως οι επιβάτες είναι καλά "ενημερωμένοι", δήλωσε η σιδηροδρομική εταιρία, διευκρινίζοντας πως οι πελάτες μπορούν να "ακυρώσουν" ή να "τροποποιήσουν" τα εισιτήριά τους χωρίς επιπλέον κόστος.

Το σύνολο του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα σήμερα, εκτός από τις γραμμές με κατεύθυνση τη νοτιοανατολική Γαλλία.

Η SNCF υπέστη στη διάρκεια της νύχτας "πολλές ταυτόχρονες κακόβουλες ενέργειες που αφορούσαν τις LGV (γραμμές τρένων υψηλής ταχύτητας) Atlantique, Nord και Est", που επηρεάζουν την κυκλοφορία των TGV, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εταιρία.

Συνολικά, "800.000 επιβάτες θα επηρεαστούν το Σαββατοκύριακο από τις συνέπειες της επίθεσης αυτής", ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της SNCF, Ζαν-Πιερ Φαραντού, σε συνέντευξη Τύπου, εκ των οποίων 250.000 σήμερα.

"Εμπρησμοί" με στόχο να "προκαλέσουν ζημιά στις εγκαταστάσεις" έπληξαν κλειδιά σιδηροδρομικών γραμμών στο Κουρταλέν (LGV Atlantique), Κρουαζίγ (LGV Nord) και Πανί-σιρ-Μοζέλ (LGV Est), διευκρινίζει η ανακοίνωση της SNCF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

