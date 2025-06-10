Ολλανδία: Η πριγκίπισσα Αμαλία έπεσε από άλογο και έσπασε το χέρι της

Η 21χρονη πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας έπεσε σήμερα από άλογο και έσπασε το χέρι της, ανακοίνωσε το παλάτι, συμπληρώνοντας πως η διάδοχος του θρόνου διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Γουλιέλμου-Αλεξάνδρου λατρεύει την ιππασία, με την οποία ασχολείται από την παιδική ηλικία.

Το 2023 είχε υποχρεωθεί να εγκαταλείψει την Ολλανδία και να εγκατασταθεί στην Ισπανία για πάνω από έναν χρόνο, λόγω απειλών για την ασφάλειά της. Το όνομα της φέρεται να είχε αναφερθεί σε επικοινωνία μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων, εγείροντας φόβους για σχέδιο απαγωγής της. Παρότι η απειλή δεν έχει εκλείψει, η πριγκίπισσα Αμαλία επέστρεψε πέρυσι στην Ολλανδία.

Όταν ξεκίνησε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, το 2022, υπήρξε μεγάλη συζήτηση σχετικά με την επιθυμία της να μείνει σε φοιτητική εστία. Ωστόσο, υποχρεώθηκε τελικά να επιστρέψει στο αυστηρά φρουρούμενο παλάτι στη Χάγη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

