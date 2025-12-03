Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δάνειο αποζημιώσεων ύψους 165 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας την αξία των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο Βέλγιο, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Politico.

Το δάνειο αποζημιώσεων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού πακέτου, συνολικού ύψους έως 210 δισ. ευρώ, που στοχεύει στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας του Κιέβου τα επόμενα χρόνια.

Από τα 165 δισ. ευρώ, τα 25 δισ. ευρώ προέρχονται από δεσμευμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς εντός της ΕΕ, ενώ 140 δισ. ευρώ προέρχονται από τα κεφάλαια που παραμένουν παγωμένα στην τράπεζα Euroclear στο Βέλγιο. Το ουκρανικό «πολεμικό ταμείο» αναμένεται να εξαντληθεί τον Απρίλιο.

Η νομική πρόταση θα αποτελέσει τη βάση για άμεσες τεχνικές διαπραγματεύσεις, πριν οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάσουν στα μέσα Δεκεμβρίου για να αποφασίσουν τα πιο ευαίσθητα σημεία της πρωτοβουλίας. Η Ουκρανία θα χρειαστεί να αποπληρώσει το δάνειο μόνο εάν η Ρωσία τερματίσει τη σύγκρουση και καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις, ένα σενάριο που θεωρείται μάλλον απίθανο.

Στο πλαίσιο του δανείου αποζημιώσεων, 115 δισ. ευρώ έχουν δεσμευθεί για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας, ενώ 50 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Τα υπόλοιπα 45 δισ. ευρώ του πακέτου θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή δανείου της G7 προς την Ουκρανία από το 2024.

Το βασικό εμπόδιο παραμένει η αντίθεση της βελγικής κυβέρνησης στο δάνειο.

«Το κείμενο που θα παρουσιάσει η Κομισιόν δεν αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις ανησυχίες μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό, το πρωί της Τετάρτης, στο περιθώριο συνάντησης του ΝΑΤΟ. «Έχουμε τη δυσάρεστη αίσθηση ότι δεν εισακουστήκαμε».

Το Βέλγιο φοβάται ρωσικά αντίποινα τόσο κατά του κράτους όσο και κατά της Euroclear που διαχειρίζεται τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία. Η κυβέρνηση ζητεί χρηματοοικονομικές εγγυήσεις από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σε περίπτωση που η Μόσχα καταφέρει να ανακτήσει τα χρήματα.

Η Κομισιόν έχει ήδη σημειώσει ότι είναι έτοιμη να παράσχει έκτακτη ενδιάμεση χρηματοδότηση προς την Ουκρανία, για να καλύψει τις ανάγκες της στους πρώτους μήνες του έτους, πιθανότατα μέσω ευρωπαϊκού δανεισμού.





Πηγή: skai.gr

