ΕΚΤ: Έρχονται 4 μειώσεις επιτοκίων - Ανάσα για δανειολήπτες

Τέσσερις ισόποσες μειώσεις επιτοκίων μέχρι να φτάσουν το 2%, από 3% που είναι σήμερα, προβλέπει το κεντρικό σενάριο με βάση το οποίο σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της η ΕΚΤ μέσα στο 2025.

Η πρώτη μείωση κατά 0,25 της μονάδας θα γίνει στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου και οι άλλες τρεις σταδιακά στις επόμενες συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που βλέπει τον πληθωρισμό να αποκλιμακώνεται ταχύτερα από τις προβλέψεις της, αλλά να επιβραδύνεται η ευρωπαϊκή οικονομία.

Πρόκειται για τους δύο κρίσιμους παράγοντες που συνηγορούν, έως τώρα, στον βασικό σχεδιασμό που έχει χαράξει η ΕΚΤ για τους επόμενους μήνες, όπως αναφέρουν ευρωπαϊκές πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων και των διεργασιών που συντελούνται στη Φρανκφούρτη σχετικά με τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΚΤ, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται με ρυθμό 0,2%, ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις. Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος για πληθωρισμό 2% αναμένεται να επιτευχθεί ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Έτσι ανάβει το "πράσινο φως" για τις επόμενες κινήσεις στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής που θα δώσουν ανάσα στην ευρωπαϊκή οικονομία και στους δανειολήπτες.

Επιβραδύνεται η ευρωπαϊκή οικονομία

Ωστόσο στο μέτωπο της ευρωπαϊκής οικονομίας οι εξελίξεις δεν είναι ενθαρρυντικές. Οι δείκτες για την οικονομική δραστηριότητα στην ευρωζώνη προμηνύουν επιβράδυνση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στη Γερμανία όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης παραμένουν ασθενικοί σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από το μηδέν, ενώ και η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και με το συνεχώς διογκούμενο δημόσιο χρέος της. Υπό το φως αυτών των δεδομένων εκτιμάται ότι η μείωση των επιτοκίων και το φθηνότερο χρήμα δανεισμού θα αποτελέσει αντίδοτο στην υφεσιακή απειλή και καταλύτη θετικών εξελίξεων στα δύο αυτά μέτωπα που επηρεάζουν το σύνολο της ευρωζώνης.

Το βασικό σενάριο για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ δεν περιλαμβάνει τυχόν αρνητικές εξελίξεις σε περίπτωση που υλοποιηθούν στην πράξη οι προαναγγελίες του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ για επιβολή δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, όπως αναφέρουν ευρωπαϊκοί παράγοντες, η ΕΚΤ αναμένεται να κινηθεί πιο αποφασιστικά για την αποτροπή των κινδύνων.

Για αυτό και η Φρανκφούρτη, όπως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της ευρωζώνης, τηρούν στάση αναμονής μέχρι τις πρώτες ανακοινώσεις του νέου προέδρου των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου. Σε κάθε περίπτωση, όπως διαβεβαιώνουν οι ίδιοι παράγοντες, η ΕΚΤ θα αναλάβει δράση με όλα τα όπλα που έχει στη φαρέτρα της για να αποτρέψει τους κινδύνους. Ανάλογη δράση είχε αναλάβει η ΕΚΤ τόσο στην κρίση χρέους της περασμένης δεκαετίας όσο και στην περίοδο του Κορονοϊού παρέχοντας φθηνό χρήμα για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.