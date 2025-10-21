Όλες οι επιχειρήσεις του προέδρου: Πώς ο Τραμπ πλούτισε από τον Λευκό Οίκο

Το 1996, το περιοδικό «The New Yorker» ανέθεσε στον δημοσιογράφο Μαρκ Σίνγκερ (Marc Singer) να παρακολουθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για αρκετούς μήνες και να φτιάξει ένα αναλυτικό προφίλ του Αμερικανού επιχειρηματία. Ο Σίνγκερ έγραψε αυτό που έγινε ένα από τα θρυλικά άρθρα του περιοδικού. Ένα οξυδερκές πορτρέτο που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «ο μεγιστάνας είχε επιτύχει την απόλυτη πολυτέλεια: μια ύπαρξη χωρίς την ταραχή της ψυχής».

Το 2005, ο Σίνγκερ επανέκδωσε το άρθρο σε ένα βιβλίο που συγκέντρωνε εννέα από τα καλύτερα πρόσφατα προφίλ του, το οποίο έλαβε διθυραμβικές κριτικές από την εφημερίδα «The New York Times». Και ο Ντόναλντ Τραμπ -που τον ενοχλούν ακόμη και οι φωτογραφίες- έστειλε μια επιστολή στην εφημερίδα, αποκαλώντας τον δημοσιογράφο «χαμένο» και τον στόλιζε με αρκετά κοσμητικά επίθετα.

Ωστόσο, επειδή πολλοί υποστηρίζουν ότι «η καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση», έτσι και ο Σίνγκερ αποφάσισε να ευχαριστήσει τον Τραμπ στέλνοντάς του μια επιταγή 37,82 δολαρίων ως ένδειξη εκτίμησης. Ακολούθησε κι άλλη επιστολή, αλλά το εντυπωσιακό σε αυτή την περίπτωση ήταν ο Τραμπ εξαργύρωσε την επιταγή.

Υπάρχουν πολλές ιστορίες που απεικονίζουν το επιχειρηματικό ένστικτο του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά καμία δεν αποτυπώνει την ουσία του όπως αυτή: μια πυρετώδης, παθιασμένη και διαρκής αγάπη για το χρήμα, που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Από τον Φρεντ Τραμπ — τον πατέρα του, έναν κατασκευαστή κατοικιών στο Κουίνς και το Μπρούκλιν, που συνήθιζε να παρακινεί τον γιο του με φράσεις όπως «Γίνε δολοφόνος» και «Είσαι βασιλιάς» — στον ίδιο τον Τραμπ, και από εκεί στα παιδιά του, όπως η Ιβάνκα, με τις δικές της επιχειρήσεις, και ο Ντόναλντ Τζούνιορ και ο Έρικ, που διευθύνουν την οικογενειακή αυτοκρατορία.

Το γονίδιο έχει ήδη εμφανιστεί στην επόμενη γενιά. Ακόμη και η εγγονή του Τραμπ, η 18χρονη Κάι Τραμπ, έχει αρχίσει να πουλάει φούτερ με τα αρχικά της για 130 δολάρια, τα οποία προωθεί με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στους κήπους του Λευκού Οίκου. Στην ιστοσελίδα της, η νεαρή επιχειρηματίας τονίζει ότι τα ρούχα είναι «κατασκευασμένα από εξειδικευμένους Αμερικανούς εργάτες», σε περίπτωση που κάποιος ψάξει για την ετικέτα «Made in China».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που προέρχεται από τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά δεν υπάρχει προηγούμενο για κάποιον του οποίου η περιουσία έχει αυξηθεί τόσο πολύ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, κυρίως χάρη, όπως υποστηρίζουν σωστά οι επικριτές του, στη δύναμη και την προβολή του ίδιου του προεδρικού ονόματος. Εν μέσω του θορύβου των εμπορικών πολέμων, της παραπληροφόρησης σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και ακόμη και της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα, ο όμιλος Τραμπ κερδίζει χρήματα. Χρήματα με το τσουβάλι…

Ντόναλντ κερνά, Ντόναλντ πίνει και Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει

Ο Ντόναλντ Τραμπ της πρώτης θητείας (2017-2021) ήταν ο διάσημος μεγιστάνας των ακινήτων: ιδιοκτήτης ξενοδοχείων, θέρετρων, γκολφ κλαμπ και κτιρίων κατοικιών σε όλο τον κόσμο. Δημιούργησε έσοδα τοποθετώντας το εμπορικό σήμα Τραμπ σε αμέτρητα προϊόντα και δεν ήταν αντίθετος στο να βγάλει μερικά δολάρια από βιβλία ή τηλεόραση.

Ο Τραμπ «Νο 2» είναι διαφορετικός: εκτός από ένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, διαχειρίζεται το δικό του κοινωνικό δίκτυο, το «Truth Social», υπό την Trump Media & Technology Group, και μια νέα, ακμάζουσα επιχείρηση κρυπτονομισμάτων με το δικό του memecoin — εξαιρετικά ασταθή, νεοσυσταθέντα κρυπτονομίσματα χωρίς υποκείμενη αξία. Λάνσαρε το $TRUMP τον περασμένο Ιανουάριο, μόλις δύο ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, και η αξία του έφτασε για λίγο τα 40.000 δολάρια, τουλάχιστον στα χαρτιά.

New media post from Donald J. Trump



(TS: 18 Oct 21:33 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​‌‍‌‍​​​​​​‌‍​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/Otrxmtg8XH — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 19, 2025

Πόσο έχει αυξηθεί η περιουσία του

Πόσο έχει αυξηθεί η περιουσία του Τραμπ από τότε που έγινε ο πιο ισχυρός ηγέτης στον κόσμο; Σύμφωνα με το «Forbes», μεταξύ 2024 και 2025 η περιουσία του επιχειρηματία-προέδρου αυξήθηκε από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις νέες επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ωστόσο, η εφημερίδα «New York Times» εκτίμησε τον περασμένο Ιούλιο ότι η καθαρή αξία της περιουσίας του αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο «Δείκτης Δισεκατομμυριούχων» του «Bloomberg», η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική βάση δεδομένων στον κόσμο, εκτίμησε αυτό το καλοκαίρι ότι η περιουσία του έχει υπερδιπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, φτάνοντας τα 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από την πρώτη θητεία του ως προέδρου είναι σαφές ότι η επιχειρηματική μηχανή λειτουργούσε σε μεγάλη ταχύτητα. Όταν μπήκε για πρώτη φορά στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τη διαχείριση των εταιρειών του και θα τις τοποθετήσει σε ένα καταπίστευμα, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος άλλος θα τις εποπτεύει. Σε αντίθεση με τον Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος παρέδωσε την αγροτική του επιχείρηση σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστή, ο όμιλος του Τραμπ διευθύνεται από τον Ντόναλντ Τζούνιορ, ως επικεφαλής διαχειριστή, και τον Έρικ, οι οποίοι παραμένουν σε συνεχή επαφή με τον πατέρα τους. Βοηθούν επίσης στην προώθηση του πολιτικού σήματος «MAGA», ενώ συχνά-πυκνά τους βλέπουμε να εγκαινιάζουν νέα κτίρια μαζί του.

Η κύρια δραστηριότητα της οικογένειας Τραμπ περιλαμβάνει: πολυτελή ακίνητα, ξενοδοχεία, γήπεδα γκολφ και άλλα εμπορικά ή οικιστικά ακίνητα. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του συνδυασμού τεράστιας πολιτικής εξουσίας με τις συνεχιζόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας. Για παράδειγμα, στα τέλη Ιουλίου, ο Τραμπ ταξίδεψε ιδιωτικά στα γήπεδα γκολφ του στη Σκωτία, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Για να ολοκληρώσει την επίσκεψή του, εγκαινίασε ένα νέο γήπεδο γκολφ με τους δύο γιους του, μαζί με τον πρώτο υπουργό της Σκωτίας, Τζον Σουίνεϊ.

Εισροή πετροδολαρίων

Πέρα από την αξία των περιουσιακών του στοιχείων, υπάρχει και το ετήσιο εισόδημα που αποφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις, το οποίο έχει επίσης αποτελέσει πηγή αντιπαραθέσεων. Η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να διαμένει στα δικά του ξενοδοχεία και θέρετρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ανάγκασε το πολυάριθμο περιβάλλον του να κάνει το ίδιο, χρησιμοποιώντας χρήματα των φορολογουμένων. Σε αυτό προστίθεται το γεγονός ότι πολλοί εκατομμυριούχοι πληρώνουν για να γίνουν μέλη αυτών των κλαμπ με σκοπό να έχουν πρόσβαση στον πρόεδρο.

Στον τομέα των ακινήτων, εισρέουν τσουβάλια πετροδολαρίων, καθώς τα παιδιά του προέδρου έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στον Περσικό Κόλπο. Ο όμιλος έχει συνάψει αρκετές συμφωνίες αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με την Dar Global, η τελευταία εκ των οποίων, αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, αφορά την ανάπτυξη ενός έργου στην πόλη Τζέντα. Με την ίδια εταιρεία υλοποιούνται έργα σε Ντουμπάι, Ομάν, Κατάρ και Ριάντ. Το μυστικό σε αυτές τις συμφωνίες; Είχε προηγηθεί επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι «κρυπτο-πανκ» και το χρήμα να ρέει άφθονο

Οι Τραμπ δραστηριοποιούνται σε αυτήν την ασταθή αγορά μέσω της World Liberty Financial, μιας πλατφόρμας που ιδρύθηκε από τα παιδιά του προέδρου, συμπεριλαμβανομένου του νεότερου, Μπάρον Τραμπ. Ο υιός Τραμπ είναι ήδη πλούσιος στα 19 του - μαζί με άλλους επενδυτές όπως οι Steven Witkiff, Zac Folkman και Chase Herro, τους οποίους ο αμερικανικός Τύπος αποκαλεί «κρυπτο-πανκ».

Η επιχείρηση κρυπτονομισμάτων έχει μπει στο μικροσκόπιο των αντιπάλων του. Το State Democracy Defenders Fund, μια πλατφόρμα της αντιπολίτευσης, παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες του Τραμπ στον τομέα αυτό, επειδή συμπίπτουν με μια ανοιχτά «φιλική προς τα κρυπτονομίσματα» προσέγγιση σε αυτό το υψηλού κινδύνου, εξαιρετικά ασταθές χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, μέχρι τα μέσα Μαρτίου, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσώπευαν ήδη 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια για τον Τραμπ, ή το 37% της συνολικής περιουσίας του.

Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις αδειοδοτημένων προϊόντων με την επωνυμία Τραμπ - από τα διάσημα καπέλα MAGA έως διάφορες σειρές ρούχων ή αθλητικά παπούτσια - συνεχίζουν να αποφέρουν έσοδα από δικαιώματα. Η Trump Organization περιγράφει τον πατριάρχη της ως «τον ορισμό της αμερικανικής επιτυχίας». Στην ιστοσελίδα, εμφανίζεται ένα από τα αγαπημένα ρητά του Τραμπ: «Πρέπει να σκέφτεσαι ούτως ή άλλως, οπότε γιατί να μην σκέφτεσαι μεγαλόπνοα».



Πηγή: skai.gr

