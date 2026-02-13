Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν δύο δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο νωρίς την Παρασκευή κοντά στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με τις ουγγρικές αρχές.

Η φωτιά στο Μπουντακέσι, περίπου οκτώ χιλιόμετρα δυτικά της Βουδαπέστης, τύλιξε στις φλόγες ένα διώροφο κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα για εργάτες κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά κατασβέστηκε από τους πυροσβέστες, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών της Ουγγαρίας.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ασθενοφόρα.

Δείτε το βίντεο του AP:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Περισσότεροι από πενήντα επαγγελματίες και τοπικοί εθελοντές έφτασαν με πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και με όχημα που έφερε κλίμακα... Οι πυροσβέστες άρχισαν αμέσως την κατάσβεση των φλογών, χρησιμοποιώντας αρκετούς πίδακες νερού για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς», δήλωσε ο Attila Csápi, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Πεστ.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν 27 επιζώντες και απομάκρυναν τρεις φιάλες αερίου από το κτίριο.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, τρία σοβαρά, τέσσερα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς», δήλωσε η Andrea Belicza, εκπρόσωπος του αρχηγείου της αστυνομίας της κομητείας Πεστ.

Οι σοροί δύο ανδρών και μιας γυναίκας βρέθηκαν κάτω από την οροφή του κτιρίου που είχε καταρρεύσει.

«Οι προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν επίσης ότι ενδέχεται να υπήρχαν αρκετές παρατυπίες στον χώρο, πιθανώς και παράνομη παροχή αερίου στο κτίριο», πρόσθεσε η Belicza.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε οκτώ νοσοκομεία της Βουδαπέστης για περαιτέρω περίθαλψη.

Πηγή: skai.gr

