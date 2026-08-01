Δραματική είναι η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Βιλίων, Ιωάννη Πόγκα, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ περιέγραψε τις μεγάλες καταστροφές που έχει προκαλέσει η πυρκαγιά και εξέφρασε την αγωνία του για την πορεία του μετώπου προς τα Βίλια.

«Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, ελαιώνες και περιουσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πλέον το μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Βιλίων.

Όπως εξήγησε, οι επίγειες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, ωστόσο η κατάσταση δυσχεραίνεται από την αδυναμία των εναέριων μέσων να επιχειρήσουν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

«Τα εναέρια μέσα σηκώθηκαν στις 6:30 το πρωί, έκαναν ρίψεις και αποχώρησαν. Δεν μπορούν να πετάξουν λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, γιατί υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για την ασφάλειά τους. Αυτή τη στιγμή όλο το βάρος πέφτει στα πεζοπόρα τμήματα», είπε.

Ο κ. Πόγκας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί περισσότερα από 3 σπίτια, ενώ από τη φωτιά δεν γλίτωσαν ούτε ζώα.

«Η φωτιά μπήκε μέσα στο Πόρτο Γερμενό, έφτασε μέχρι το λιμάνι, πέρασε μέσα από τον οικισμό και το χωριό», σημείωσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι από χθες το βράδυ έχει ολοκληρωθεί η εκκένωση του Πόρτο Γερμενού, με όλους τους κατοίκους να έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως είπε, η κατεύθυνση που ακολουθεί πλέον το πύρινο μέτωπο.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η πυρκαγιά κατευθύνεται προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, πριν τα Βίλια. Και εκεί υπάρχει σοβαρό θέμα. Από χθες το βράδυ έχει δοθεί εντολή εκκένωσης και στην περιοχή αυτή. Η Αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και όσοι κάτοικοι έχουν απομείνει θα απομακρυνθούν», τόνισε.

Ο αντιπρόεδρος Βιλίων υπογράμμισε ότι οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Πηγή: skai.gr

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