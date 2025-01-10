ΟΗΕ για κατάργηση του fact-checking: «Ο έλεγχος του περιεχομένου μίσους δεν αποτελεί λογοκρισία»

Ο έλεγχος του περιεχομένου μίσους «δεν αποτελεί λογοκρισία», δήλωσε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του ΟΗΕ Φόλκερ Τουρκ λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Meta για την κατάργηση του fact-checking στις ΗΠΑ εν όψει της έλευσης του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Το να επιτρέπονται ρητορικές μίσους και κακόβουλο περιεχόμενο online έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Ο έλεγχος του περιεχομένου δεν αποτελεί λογοκρισία», έγραψε ο Φόλκερ Τουρκ στην πλατφόρμα Χ, ο ιδιοκτήτης της οποίας, και πλέον alter ego του Τραμπ, ο Ιλον Μασκ, διαδίδει εδώ και χρόνια ότι τα προγράμματα του fact-checking συνιστούν «λογοκρισία».

Η απόφαση της Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) να καταργήσει το πρόγραμμα του fact-checking στις Ηνωμένες Πολιτείες, «μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα», προειδοποιεί ο επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Μάικλ Ο'Φλάχερτι.

«Τα πρόσφατα μέτρα τροποποίησης της πολιτικής επαλήθευσης τα οποία ελήφθησαν από την Meta, έπειτα από παρόμοια μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από το Χ, μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα», προειδοποιεί σε ανακοίνωσή του ο Ο'Φλάχερτι. «Οι πλατφόρμες δεν πρέπει να απομακρύνονται από τα γεγονότα, διαφορετικά δημιουργούν κενό μέσα στο οποίο ευημερεί η παραπληροφόρηση χωρίς επαληθεύσεις και οι βλάβες στην δημοκρατία είναι σοβαρές».

«Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η καταπολέμηση των ψεμάτων και η παρεμπόδιση της διασποράς μηνυμάτων βίας και μίσους δεν αποτελούν λογοκρισία. Αποτελούν δέσμευση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης «καλεί μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειες και να επιδείξουν πυγμή» στον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης «όντας βέβαιοι ότι οι ενδιάμεσοι στο Ιντερνετ αυξάνουν τους συστημικούς κινδύνους παραπληροφόρησης και ανεξέλεγκτης ρητορικής».

«Αυτό προϋποθέτει την αναζήτηση περισσότερης διαφάνειας στις πρακτικές του ελέγχου του περιεχομένου, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης αλγοριθμικών συστημάτων», συνέχισε ο Ο'Φλάχερτι. «Στόχος είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους με την εξεύρεση μίας ισορροπίας που διαφυλάσσει την ελευθερία της έκφρασης εντός καλά συντεταγμένων ορίων».

Η Υπατη Αρμοστεία «ζητά υπευθυνότητα και ρύθμιση του ψηφιακού χώρου για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία στο δίκτυο Linkedin, ο Υπατος Αρμοστής του ΟΗΕ εξήγησε ότι «η ύπαρξη του μίσους στο Διαδίκτυο περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον πραγματικό κόσμο».

«Τα κοινωνικά δίκτυα διαμορφώνουν την κοινωνία και έχουν στην διάθεσή τους τεράστιο δυναμικό για να βελτιώσουν τις ζωές μας και να μας συνδέσουν, αλλά έχουν επίσης δείξει την ικανότητά τους να πυροδοτούν συγκρούσεις, να υποκινούν στο μίσος και να απειλούν την ασφάλεια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

