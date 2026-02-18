Η αντιπρόεδρος των Φιλιππίνων Σάρα Ντουτέρτε, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2028 στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας.

«Προσφέρω τη ζωή μου, τη δύναμή μου και το μέλλον μου στην υπηρεσία του έθνους μας», είπε ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά της η κ. Ντουτέρτε, η οποία παραμένει σε ανοικτό πόλεμο με τον νυν αρχηγό του κράτους, τον Φέρντιναντ Μάρκος τον νεότερο.

Ο κ. Μάρκος και η κ. Ντουτέρτε ενεπλάκησαν σε σφοδρή σύγκρουση μόλις μερικές εβδομάδες μετά τη σαρωτική νίκη του ψηφοδελτίου τους το 2022, όταν είχαν συμμαχήσει.

«Από τους πρώτους μήνες των θητειών μας, διαπίστωσα την έλλειψη ειλικρίνειας του Μπονγκμπόνγκ Μάρκος του νεότερου όσον αφορά τις προεκλογικές υποσχέσεις του και το καθήκον του προς το έθνος», σφυροκόπησε η αντιπρόεδρος, χρησιμοποιώντας προσωνύμιο του αρχηγού του κράτους.

Η κόρη του πρώην προέδρου Ροδρίγο Ντουτέρτε βρέθηκε αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες στην κάτω Βουλή το 2025, όμως το ανώτατο δικαστήριο των Φιλιππίνων εντέλει ακύρωσε την καταδίκη της, επικαλούμενο διαδικαστικά σφάλματα.

Ωστόσο, στις αρχές αυτού του μήνα, μέλη του κλήρου των Φιλιππίνων κατέθεσαν νέο αίτημα για την καθαίρεση της κ. Ντουτέρτε από τον θώκο της, την τρίτη κατά σειρά μέσα σε κάτι παραπάνω από μια εβδομάδα, κατηγορώντας τη, μεταξύ άλλων, για κατάχρηση δημοσίου χρήματος.

Δυνάμει του Συντάγματος της ασιατικής χώρας, κάθε τέτοια υπόθεση εξετάζεται από το κοινοβούλιο.

Σε περίπτωση καταδίκης της, η Σάρα Ντουτέρτε, 47 ετών, δεν θα ήταν σε θέση να διεκδικήσει το κορυφαίο αξίωμα στη χώρα στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

