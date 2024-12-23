Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι προέτρεψαν τους Ισραηλινούς ομολόγους τους να αναπτύξουν δεσμούς με τον νέο ηγέτη της Συρίας, αναφέρει το Channel 12.

«Η συνεργασία και τα κανάλια επικοινωνίας σας με τον αλ Γκολάνι θα ενισχύσουν την επιρροή του Ισραήλ σε ολόκληρη την περιοχή», αναφέρει η έκθεση επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους. «Μιλάμε για έναν ρεαλιστή ηγέτη που θέλει να αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με τα έθνη της περιοχής».

Το Ισραήλ ακούει τι λένε οι Αμερικανοί, αλλά υποπτεύεται επίσης ότι ο αλ Γκολάνι παίζει τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα και προσπαθεί να σταθεροποιήσει την εξουσία του, αλλά δεν έχει αλλάξει πραγματικά τη θέση του.

Πηγή: skai.gr

