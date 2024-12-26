Οι Χούθι της Υεμένης αναλαμβάνουν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

Οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι ανέλαβαν χθες Τετάρτη την ευθύνη για επιθέσεις με πύραυλο και drone εναντίον του Ισραήλ, όπου ο στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα την αναχαίτιση «βλήματος» που είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη και την πτώση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος σε άδειο χωράφι.

«Βαλλιστικός υπερηχητικός πύραυλος ‘Παλαιστίνη 2’ έπληξε τον στόχο του επιτυχώς», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια, διευκρινίζοντας πως οι αντάρτες έβαλαν στο στόχαστρο «στρατιωτική» εγκατάσταση στη Γιάφα, νότια του Τελ Αβίβ (κεντρικά).

Αργότερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν «δυο επιχειρήσεις» με drones εναντίον του Τελ Αβίβ και της Ασκελόν (νότια).

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως drone κατέπεσε «σε άδειο χωράφι», ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες σε τομείς κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Ανακοίνωσε επίσης ότι «αναχαίτισε» πύραυλο που είχε εκτοξευτεί «από την Υεμένη», προτού —κατ’ αυτόν— εισέλθει «στην ισραηλινή επικράτεια».

Προληπτικά, για το ενδεχόμενο να πέσουν συντρίμμια, ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας «σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ», κατά την ίδια πηγή.

Προχθές Τρίτη οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση «βαλλιστικού υπερηχητικού πυραύλου ‘Παλαιστίνη 2’» εναντίον στρατιωτικού στόχου στο κεντρικό Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως τον αναχαίτισε.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου τις έχει ανταποδώσει επανειλημμένα. Το κίνημα των υεμενιτών ανταρτών επιμένει πως προχωρά στις ενέργειες αυτές σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Το ένοπλο κίνημα, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συνεχίζει εξάλλου από τον Νοέμβριο του 2023 να εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον πλοίων που συνδέονται κατ’ αυτό με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, παρότι ο αμερικανικός στρατός, ενίοτε με τη συμβολή του βρετανικού, εξαπολύει επιθέσεις εναντίον θέσεων, εγκαταστάσεων και οπλικών συστημάτων των ανταρτών στο υεμενίτικο έδαφος από τον Ιανουάριο.

Τη Δευτέρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε από το βήμα της Κνέσετ, της ισραηλινής Βουλής, πως έδωσε διαταγή στον στρατό του να «καταστρέψει τις υποδομές» των Χούθι μετά την εκτόξευση πυραύλου που τραυμάτισε ελαφρά 16 ανθρώπους τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στο Τελ Αβίβ. «Ζήτησα από τις ένοπλες δυνάμεις μας να καταστρέψουν τις υποδομές των Χούθι διότι όποιος αποπειράται να μας επιτεθεί θα πλήττεται δυνατά», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.