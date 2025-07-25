Δεκάδες βουλευτές του κόμματος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζονται απρόθυμοι να στηρίξουν το νομοσχέδιο για την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των ουκρανικών αρχών κατά της διαφθοράς, εκφράζοντας φόβους ότι η επαναφορά των εξουσιών τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτικά αντίποινα μέσω στοχευμένων διώξεων.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που βρίσκονται κοντά στον Ζελένσκι, περίπου 70 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις απέναντι στο σχέδιο νόμου που επιχειρεί να ανατρέψει προηγούμενη ρύθμιση, η οποία είχε ψηφιστεί εσπευσμένα την Τρίτη και είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση συμμάχων της Ουκρανίας και της κοινωνίας των πολιτών.

«Ο κόσμος φοβάται ότι θα υποστεί άδικες διώξεις ως εκδίκηση», δήλωσε κορυφαίο στέλεχος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Ρούσλαν Στεφαντσούκ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το νέο νομοσχέδιο για την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των θεσμών θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 31 Ιουλίου.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα ως προς την πρόθεση των βουλευτών να το στηρίξουν ενδέχεται να καθυστερήσει ή ακόμη και να οδηγήσει στην αναβολή της διαδικασίας λόγω έλλειψης απαρτίας.

Η καχυποψία ενισχύθηκε μετά από δηλώσεις του επικεφαλής της SAPO, Ολεξάντρ Κλιμένκο, ο οποίος σε συνέντευξή του στην ουκρανική δημόσια τηλεόραση Suspilne υποστήριξε ότι η υπηρεσία του ερευνά πώς ψηφίστηκε το αρχικό νομοσχέδιο που περιόρισε τις αρμοδιότητές της.

«Θα αναλύσουμε όλες τις καταστάσεις, τα γεγονότα, τις δηλώσεις και τις κατηγορίες που στρέφονται εναντίον μας – μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κλιμένκο. «Θα ανασυνθέσουμε τη χρονική ακολουθία των γεγονότων δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο και θα παρουσιάσουμε την πλήρη ανάλυση», κατέληξε.

Σε δήλωσή του στους Financial Times την Παρασκευή, ο Ολεξάντρ Κλιμένκο απάντησε στις επικρίσεις βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος που εκφράζουν φόβους για στοχευμένες διώξεις, μετά τη συζήτηση για επαναφορά της ανεξαρτησίας των αρχών κατά της διαφθοράς.

«Μόνο άτομα που εμπλέκονται σε διεφθαρμένα κυκλώματα έχουν λόγο να φοβούνται τη NABU και τη SAPO», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κλιμένκο. «Ποτέ δεν έχουμε εμπλακεί σε πολιτικές διώξεις. Όλες οι έρευνες της NABU και της SAPO βασίζονται αποκλειστικά σε γεγονότα και αποδείξεις και όχι σε πολιτικές θέσεις ή ψήφους βουλευτών», τόνισε.

Ο Κλιμένκο υπογράμμισε ότι η ανεξαρτησία των θεσμών κατά της διαφθοράς «δεν αποτελεί απειλή, αλλά εγγύηση για τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και της συνέχειας της δημοκρατικής πορείας της Ουκρανίας».

Η αρχική επίμαχη τροπολογία, που αφαίρεσε την ανεξαρτησία από τη SAPO και τη NABU, εγκρίθηκε την Τρίτη με 263 ψήφους (η πλειοψηφία στη Βερχόβνα Ράντα απαιτεί 226), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από διεθνείς εταίρους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Βουλευτής του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού» επιβεβαίωσε στους Financial Times ότι υπάρχει ανησυχία ανάμεσα στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά εκτίμησε ότι το νέο σχέδιο νόμου έχει ακόμη πιθανότητες να υπερψηφιστεί.

Ανώτατος αξιωματούχος ανέφερε ότι πολλοί βουλευτές φοβούνται πως η SAPO και η NABU ενδέχεται να ανοίξουν ποινικές έρευνες σε βάρος τους. Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της δράσης της NABU, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έρευνες που αφορούν εν ενεργεία βουλευτές. Ορισμένοι εξ αυτών σκέφτονται ακόμη και να παραιτηθούν από τη βουλευτική τους ιδιότητα, προκειμένου να αποφύγουν την πίεση της ψηφοφορίας.



Πηγή: skai.gr

