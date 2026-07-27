Δύο συνιδρυτές ενός ανεξάρτητου διαδικτυακού τηλεοπτικού καναλιού στο Αζερμπαϊτζάν, τρεις δημοσιογράφοι του και τέσσερις ακτιβιστές καταδικάστηκαν σήμερα ο καθένας τους σε φυλάκιση έως και 15 ετών για οικονομικά εγκλήματα, σε μια υπόθεση που εγείρει ανησυχίες στη Δύση για την ελευθερία του Τύπου στην χώρα αυτή.

Ο Ακίφ Κουρμπάνοφ, που ξεκίνησε το Toplum TV το 2016, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση, ενώ ο συνάδελφος του Αλαγκσάρ Μαμαντλί σε 14 χρόνια, ανακοίνωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης. Όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν απορρίψει τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενες ενώ οι δικηγόροι τους δήλωσαν ότι θα εφεσιβάλλουν τις αποφάσεις.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν έχουν συλλάβει μια σειρά ανεξάρτητων δημοσιογράφων. Αρκετοί από αυτούς έχουν παραπεμφθεί σε δίκη με κατηγορίες που δεν σχετίζονται με τη δημοσιογραφική τους δραστηριότητα, όπως η λαθρεμπορία.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι δημοσιογράφοι είχαν να λογοδοτήσουν για πραγματικές υποθέσεις.

«Θα ασκήσουμε έφεση. Η δίκη στο σύνολό της ήταν άδικη», δήλωσε στο Reuters ο Ελτσίν Σαντίγκοφ, δικηγόρος υπεράσπισης του δημοσιογράφου Ελμίρ Αμπάσοφ.

«Καμία από τις αιτήσεις που υπέβαλε η υπεράσπιση δεν έγινε δεκτή, και η διαδικασία διεξήχθη με μονομερή τρόπο».

Το Toplum TV είναι ένα από τα λίγα ανεξάρτητα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης που απομένουν στο Αζερμπαϊτζάν, με θέματα που καλύπτουν την πολιτική, τη διαφθορά, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά ζητήματα.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του και σε αρκετές άλλες τοποθεσίες στο Μπακού τον Μάρτιο του 2024, συλλαμβάνοντας αρχικά κάποιους υπαλλήλους και συνεργάτες του. Αρκετοί από τους συλληφθέντες προφυλακίστηκαν στη συνέχεια με τις κατηγορίες της λαθρεμπορίας.

Στη συνέχεια, οι εισαγγελείς πρόσθεσαν κατηγορίες όπως παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα, ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και πλαστογραφία εγγράφων.

Οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς ότι οι διώξεις των δημοσιογράφων είχαν πολιτικά κίνητρα.

Η οργάνωση «Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα» που μάχεται για τα δικαιώματα στα μέσα ενημέρωσης κατέταξε το 2026 το Αζερμπαϊτζάν στην 171η θέση μεταξύ 180 χωρών όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, σημειώνοντας πτώση από την 167η θέση που κατείχε ένα χρόνο νωρίτερα.

Το 2024, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε εκφράσει τη βαθύτατη ανησυχία σχετικά με τις συλλήψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της εφόδου στα γραφεία του Toplum TV και κάλεσε το Αζερμπαϊτζάν να σταματήσει την παρενόχληση όσων ασκούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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