ΕΕ : Προς ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Συρίας

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ είναι τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο.

Προσερχόμενη στο Συμβούλιο, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε σχετικά με την Ουκρανία ότι αναμένεται σήμερα να ληφθεί απόφαση για την ανανέωση και επέκταση των οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι θα συζητηθεί «ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να πιέσουμε τη Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό επιβεβαιώσε ότι η ΕΕ θα ανανεώσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Ένα μήνα πριν από την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ευρώπη συνεχίζει να στηρίζει τους Ουκρανούς για να τους επιτρέψει να εισέλθουν τη στιγμή που εκείνοι θα κρίνουν κατάλληλη σε ειρηνευτικές συνομιλίες και από θέση ισχύος», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Σήμερα θα αποφασίσουμε να ανανεώσουμε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας», είπε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι οι κυρώσεις αυτές βοήθησαν στον αποκλεισμό του καθεστώτος Πούτιν από περίπου 400 δισεκατομμύρια ευρώ - ποσό που αντιστοιχεί σε εξοπλιστικά προγράμματα τριών ετών.

Πρόσθεσε ακόμα ότι θα επιβληθούν κυρώσεις κατά τριών Ρώσων αξιωματούχων της Ρωσικής Διεύθυνσης Πληροφοριών (GRU) που θεωρούνται υπεύθυνοι για τις υβριδικές απειλές στη Βαλτική Θάλασσα.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να συζητηθεί η χρήση των κερδών από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθηθεί η Ουκρανία, ενώ το επόμενο πακέτο κυρώσεων - το 16ο - αναμένεται να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μέχρι την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου.

Η συζήτηση για την Ουκρανία θα ξεκινήσει με την παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα και στη συνέχεια οι Υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν για την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο. Στη βοήθεια συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών. Σύμφωνα με δήλωση της Κ. Κάλας, αναμένεται ως τα τέλη Φεβρουαρίου να έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 75.000 στρατιώτες από την ευρωπαϊκή αποστολή EUMAM.

Οδικός χάρτης χαλάρωσης των κυρώσεων στη Συρία

Σε ό,τι αφορά τη Συρία, η Ύπατη Εκπρόσωπος Κ. Κάλας ανέφερε ότι «αναμένεται σήμερα να υιοθετήσουμε έναν οδικό χάρτη χαλάρωσης των κυρώσεων». Πρόκειται για τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί επί καθεστώτος 'Ασαντ, αλλά, όπως τόνισε η Κ. Κάλας, η χαλάρωση των κυρώσεων θα γίνει «βήμα προς βήμα» και ανάλογα με τις ενέργειες των νέων Αρχών της χώρας.

Εξήγησε ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να χαλαρώσει αρχικά τις κυρώσεις που θα επιτρέψουν να ξεκινήσει η οικοδόμηση της χώρας εάν η ηγεσία της Συρίας πηγαίνει «προς τη σωστή κατεύθυνση». Η Ύπατη Εκπρόσωπος ανέφερε, επίσης, ότι η ΕΕ συνεργάζεται με τους περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες για να επιβλέπει την κατάσταση και πρόσθεσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να ανοίξει το γραφείο της διπλωματικής αντιπροσωπείας της στη Δαμασκό.

Για τη Συρία, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανέφερε ότι σήμερα οι Υπουργοί θα αποφασίσουν να αναστείλουν ορισμένες κυρώσεις που ισχύουν στον ενεργειακό τομέα, στις μεταφορές ή στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τόνισε ότι αυτή η χαλάρωση των κυρώσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από μια πολιτική μετάβαση στη χώρα που θα είναι συμπεριληπτική για όλους τους Σύρους.

Στο τραπέζι και η θητεία Τραμπ

Οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του γεύματος των Υπουργών Εξωτερικών.

Αναμένεται να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για το πώς μπορεί να διασφαλιστεί μια θετική σχέση με τη διοίκηση του νέου Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Πρέπει να εξηγήσουμε στην αμερικανική κυβέρνηση τι κοινό έχουμε, είμαστε σύμμαχοι σε πολλά ζητήματα σε έναν πολωμένο κόσμο, αλλά μπορούμε επίσης να έχουμε μια συναλλακτική σχέση αν χρειαστεί», εξήγησε ένας διπλωμάτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στο νέο Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών της Ρωσίας και η κατάσταση στη Γεωργία θα απασχολήσουν επίσης το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

