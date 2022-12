Ουκρανία: Ήχησαν οι σειρήνες για αεροπορικές επιδρομές - Καταστρέφουν γέφυρα «κλειδί» οι Ουκρανοί κοντά στη Μελιτόπολη

Σειρήνες για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν το μεσημέρι σε όλη την Ουκρανία την Τρίτη, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μετά τις προειδοποιήσεις των ηγετών της χώρας ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει νέο κύμα πυραυλικών επιδρομών και επιθέσεων με drones.

Οι άνθρωποι καλούνται να μείνουν σε καταφύγια.

Οι ουκρανικές δυνάμεις καταστρέφουν τη γέφυρα-κλειδί κοντά στη Μελιτόπολη

Την ίδια στιγμή οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν μια από τις βασικές γέφυρες στο νότιο μέρος της Μελιτόπολης.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο έδειξε ότι δύο στηρίγματα της γέφυρας είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης, με το άνοιγμα εν μέρει να κατέρρευσε από την έκρηξη, καθιστώντας την ακατάλληλη για τη διέλευση στρατιωτών.

An explosion damaged the bridge in occupied Melitopol (Zaporizhzhia Oblast) last night.



Ukrainian Army continues targeting Russian ground lines of communication on the southern front. Melitopol is a key logistics hub that leads to occupied Crimea.

