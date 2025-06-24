Οι μαζορέτες των Dallas Cowboys τα κατάφεραν: Οι αποδοχές αυξάνονται κατά 400%

Μετά από χρόνια πιέσεων και διεκδικήσεων, οι μαζορέτες των Dallas Cowboys πέτυχαν μια σημαντική νίκη:

Οι αποδοχές τους αυξάνονται κατά 400%.

Ο πολυετής αγώνας τους αποτυπώνεται αναλυτικά στη 2η σεζόν της σειράς του Netflix «America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders», που κυκλοφόρησε στις 18 Ιουνίου.

Η Jada McLean, μέλος της ομάδας εδώ και πέντε χρόνια, δήλωσε στους New York Times ότι πλέον τα πιο έμπειρα μέλη μπορούν να αμείβονται έως και $75 την ώρα — ποσό που απέχει πολύ από τα $15 την ώρα και τα $500 ανά εμφάνιση που λάμβανε η ίδια το 2024.

Ωστόσο, παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ένα βασικό αίτημα παραμένει «στον αέρα»: Η πρόσβαση σε παροχές υγείας.

Όπως εξηγεί η McLean, πολλές συναθλήτριές της δυσκολεύτηκαν να υπογράψουν τα συμβόλαια της σεζόν 2024-25, καθώς η αμοιβή τους δεν επαρκούσε και έπρεπε να εργάζονται παράλληλα και σε άλλες δουλειές.

«Ναι, είναι λογικό να κάνουμε κι άλλα πράγματα πέρα από το cheerleading», δηλώνει.

Σε κάποια φάση, μέλη της ομάδας σκέφτηκαν ακόμη και το ενδεχόμενο απεργίας για να πιέσουν περισσότερο τη διοίκηση.

«Πιέσαμε και είχαμε αποτελέσματα», είπε η Armani Latimer στη σειρά του Netflix.

«Συγκινούμαι που ήμουν μέρος αυτής της αλλαγής. Μπορεί να μην επωφεληθώ η ίδια όσο άλλες, αλλά νιώθω περήφανη που έβαλα ένα λιθαράκι για τις κοπέλες που έρχονται μετά από εμένα».

Οι χαμηλές αποδοχές των Dallas Cowboys Cheerleaders αποτελούν μια μακρά, θλιβερή ιστορία: σύμφωνα με το ESPN, το 2017 λάμβαναν μόλις $75 έως $150 ανά αγώνα — χωρίς να υπολογίζονται οι ώρες των προπονήσεων.

Το 2018, η πρώην cheerleader Erica Wilkins είχε καταθέσει μήνυση κατά της ομάδας για αδικία όσον αφορά τις αποδοχές της, αναφέροντας ότι πληρωνόταν $7 την ώρα και $200 ανά αγώνα.

Αντίστοιχα, η Kristin Westbrook, που συμμετείχε στην ομάδα από το 2019 έως το 2022, αποκάλυψε μέσω Instagram πως λάμβανε $15 την ώρα και $400 για κάθε αγώνα, ενώ οι εμφανίσεις εκτός γηπέδου αμείβονταν με ένα στάνταρτ ποσό ($100 για κάθε έτος συμμετοχής στην ομάδα).

Η σειρά «America’s Sweethearts», που έκανε πρεμιέρα το 2024, δίνει μια εσωτερική ματιά στο «απαιτητικό σύμπαν» των cheerleaders, καταγράφοντας τις οντισιόν, τις προπονήσεις και τις προσπάθειες των κοριτσιών για να φτάσουν στην κορυφή — και πλέον, να αμείβονται δίκαια.

Πηγή: skai.gr

