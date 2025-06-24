«Ερυθρόλευκος» ο Μονέκε: Ανακοινώθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα

Επίσημα παίκτης του Ερυθρού Αστέρα ο Τσίμα Μονέκε. O 29χρονος forward θα συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου, οι οποίοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του με συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Μονέκε πέρασε την τελευταία διετία στην Μπασκόνια, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της. Κατά τη διάρκεια της φετινής Ευρωλίγκας είχε 14 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ ανά μέσο όρο στα παιχνίδια στα οποία αγωνίστηκε και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μανρέσα, Σακραμέντο Κινγκς και Μονακό, ενώ πλέον θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

