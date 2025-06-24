Το ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων μας... συστήνεται αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ, εκεί όπου ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο διεκδικούν τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, σε αυτή τη νέα διοργάνωση που εισήχθη στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι από τη FIFA και θα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια, μία σεζόν πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Και ενώ η δράση συνεχίζεται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη φάση των ομίλων του φετινού τουρνουά, έχουν ήδη βγει στο φως της δημοσιότητας οι χώρες που έχουν εκφράσει επίσημα την επιθυμία τους να διοργανώσουν το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ, οι οποίες θέλουν να φιλοξενήσουν και τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2029, έναν χρόνο πριν από το Μουντιάλ που θα λάβει χώρα σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο (με Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη να φιλοξενούν από ένα παιχνίδι).

Επιπλέον, ενδιαφέρον για τη φιλοξενία του επόμενου Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων έχουν εκφράσει και οι διοργανώτριες του Μουντιάλ, Ισπανία και Μαρόκο, όπως επίσης και η Βραζιλία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.