Ο στρατός του Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της Τουρκίας

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν σέβονται την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας και δεν εκτόξευσαν κανέναν πύραυλο εναντίον της», αναφέρεται χαρακτηριστικά

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν σέβονται την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας και δεν εκτόξευσαν κανέναν πύραυλο εναντίον της, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται πως το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν στο τουρκικό έδαφος αφού πέρασε τη Συρία και το Ιράκ καταρρίφθηκε από συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του NATO πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο.

