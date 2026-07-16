Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε σήμερα τη νέα κυβέρνηση υπό τον νέο πρωθυπουργό Σέρχιι Κορέτσκι.

Η ψηφοφορία για τα μέλη της νέας κυβέρνησης δεν περιελάμβανε τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών, οι οποίοι σύμφωνα με το ουκρανικό σύστημα προτείνονται από τον πρόεδρο.

Το κοινοβούλιο ψήφισε τον διορισμό του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Τάρας Βισότσκι ως νέου υπουργού Γεωργίας και του Βσεβόλοντ Τσεντσόφ ως αναπληρωτή πρωθυπουργού αρμόδιου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ ο Σεργκέι Μαρτσένκο διατήρησε τη θέση του ως υπουργός Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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