Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν τη συμφωνία τεχνολογικής συνεργασίας που είχαν συνάψει νωρίτερα φέτος με τη Βρετανία, η οποία είχε στόχο την ενίσχυση των δεσμών στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κβαντικής υπολογιστικής και της πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Βρετανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η αναστολή της συμφωνίας από τις ΗΠΑ έγινε την περασμένη εβδομάδα, με την εφημερίδα να προσθέτει ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου πιέζει το Ηνωμένο Βασίλειο να προχωρήσει σε παραχωρήσεις σε ζητήματα εμπορίου, εκτός του πλαισίου της συγκεκριμένης τεχνολογικής συνεργασίας.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε: «Η ειδική μας σχέση με τις ΗΠΑ παραμένει ισχυρή και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σταθερά προσηλωμένο στη διασφάλιση ότι η συμφωνία τεχνολογικής ευημερίας θα προσφέρει ευκαιρίες για τους σκληρά εργαζόμενους πολίτες και στις δύο χώρες».



Πηγή: skai.gr

