Οι ΗΠΑ «παγώνουν» όλες τις αποφάσεις για άσυλο μετά τους πυροβολισμούς κατά μελών της Εθνοφρουράς

Η κυβέρνηση Τραμπ σταματά όλες τις αποφάσεις για παροχή ασύλου μετά τους πυροβολισμούς κατά δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS), Τζόζεφ Έντλοου.

Την Παρασκευή, σε ανάρτηση στο X, ο Έντλοου είπε ότι η παύση θα ισχύει «μέχρι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε αλλοδαπός ελέγχεται και εξετάζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό».

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να «παγώσει μόνιμα τη μετανάστευση» προς τις ΗΠΑ από όλες τις «χώρες του τρίτου κόσμου».

Την Πέμπτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι μέλος της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ πέθανε από τα τραύματά της μετά από την επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο, για την οποία κατηγορείται ένας υπήκοος Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS News, οι υπάλληλοι της USCIS, τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, έλαβαν εντολή να απέχουν από την έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία για όλες τις εθνικότητες.

Σύμφωνα με οδηγίες που είδε το CBS, οι υπάλληλοι μπορούσαν να συνεχίσουν να επεξεργάζονται αιτήσεις ασύλου και να εξετάζουν υποθέσεις μέχρι το στάδιο της λήψης απόφασης.

«Μόλις φτάσετε στο στάδιο καταχώρησης της απόφασης, σταματήστε και κρατήστε την υπόθεση» ανέφερε η οδηγία.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το σχέδιό του. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις και έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Και οι δύο ανακοινώσεις ακολούθησαν τη θανατηφόρα επίθεση της Τετάρτης και αποτελούν περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους μετανάστες κατά τη δεύτερη θητεία του.

Μεταξύ άλλων μέτρων, ο Τραμπ έχει επιδιώξει να εφαρμόσει μαζικές απελάσεις μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στις ΗΠΑ, να μειώσει δραστικά τον ετήσιο αριθμό προσφύγων που γίνονται δεκτοί και να τερματίσει το δικαίωμα αυτόματης ιθαγένειας που ισχύει σήμερα σχεδόν για οποιονδήποτε γεννιέται στο έδαφος των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

