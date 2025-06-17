Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κατήγγειλε την Τρίτη τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν ως παράνομες και δήλωσε ότι μια λύση στη σύγκρουση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω της διπλωματίας.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου που αναρτήθηκε στο Telegram επισημαίνονται οι «σαφείς δηλώσεις» του Ιράν σχετικά με τη δέσμευσή του να τηρήσει τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και την προθυμία του να συναντηθεί με εκπροσώπους των ΗΠΑ.

Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα περιμένει από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να παράσχει εκτιμήσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις από τις ισραηλινές επιθέσεις.

