Τέμπη: Η σιδηροδρομική τραγωδία συζητήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Η Ελλάδα καταβάλλει μία σοβαρή προσπάθεια προκειμένου να διορθώσει τα μεγάλα και συστημικά προβλήματα δεκαετιών στον ελληνικό σιδηρόδρομο», δήλωσε ο επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, στη συζήτηση που διεξήχθη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, για πρώτη φορά σήμερα, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών, δήλωσε πως από την πρώτη κιόλας ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα, ζήτησε και έλαβε πλήρη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της επιτροπής, για όλα τα θέματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου - και στις 16 Δεκεμβρίου, «έχοντας πλέον την πλήρη εικόνα των σοβαρών ελλείψεων στην ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου», ζήτησε να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάσει, της Κομισιόν κατά της Ελλάδας, η οποία αφορά στην πλημμελή ενσωμάτωση και εφαρμογή των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη σιδηροδρομική ασφάλεια, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2016/798 της ΕΕ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. «Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, υπάρχει ρητή και ξεκάθαρη αναφορά στις σημαντικές, συστημικές και διαχρονικές ελλείψεις στον ελληνικό σιδηροδρομικό τομέα, τις οποίες μάλιστα συζήτησα για ακόμα μία φορά εκτενώς, στη συνάντησή μου πριν από μία εβδομάδα, με τον Έλληνα υπουργό Μεταφορών», ανέφερε ο Απ. Τζιτζικώστας.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που απαιτούνται για να γίνει πλήρως ασφαλής ο ελληνικός σιδηρόδρομος, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πρόσθεσε στη συνέχεια, ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποκαθιστά τις εθνικές αρχές και φορείς, ούτε εκτελεί τα καθήκοντά τους, ούτε φυσικά έχει ανακριτικές, ερευνητικές ή δικαστικές αρμοδιότητες», αλλά «παρακολουθεί στενά» την υλοποίηση, εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, του σχεδίου δράσης που υπέβαλε η Ελλάδα. Διαβεβαίωσε επίσης, ότι «αν διαπιστωθεί η παραμικρή ολιγωρία», η διαδικασία επί παραβάσει θα προχωρήσει στα επόμενα στάδια, σημειώνοντας παράλληλα, ότι με βάση την τελευταία έκθεση προόδου που έστειλε το υπουργείο στην Επιτροπή, διαπιστώθηκε «καλή πρόοδος».

Από την ομάδα του ΕΛΚ, το λόγο έλαβε η Ελίζα Βόζενμπεργκ (ΝΔ), η οποία αναφέρθηκε σε άλλα σιδηροδρομικά πολύνεκρα δυστυχήματα στην Ευρώπη την τελευταία δεκαπενταετία, λέγοντας ότι αυτά δεν συζητήθηκαν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως το δυστύχημα των Τεμπών, γιατί «η αντιπολίτευση στην Ελλάδα που προκάλεσε τη σημερινή συζήτηση θεωρεί ότι μπορεί να πέσει η νόμιμη κυβέρνηση διασύροντάς την παντού ως αποκλειστικά υπαίτια για την τραγωδία και ζητώντας με ετερόκλητες συμμαχίες να καταδικαστούν ως εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου σωρεία υπουργών και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας». Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, τόνισε ότι η κυβέρνηση προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων και ανά δίμηνο καταθέτει έκθεση προόδου στην Επιτροπή.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ και τους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες, τόνισε ότι για το έγκλημα των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων - κυρίως νέων παιδιών, «θα πρέπει να πληρώσουν τόσο οι υπηρεσιακοί παράγοντες, όσο και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, που ενώ γνώριζαν τα προβλήματα ασφαλείας δεν έκαναν τίποτα για να τα διορθώσουν, που ενώ υπήρχε η σύμβαση 717 με τηλεδιοίκηση με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, εννέα χρόνια μετά δεν είχε ολοκληρωθεί». Ο Γ. Μανιάτης μίλησε και για το «σκάνδαλο της συγκάλυψης», το οποίο όπως είπε ξεκίνησε αμέσως μετά την τραγωδία, «με μόνο στόχο την προστασία των υπευθύνων».

«Η Αριστερά κόπιασε πάρα πολύ να γίνει δεκτό το αίτημά μας και ειλικρινά απορώ από τι ήθελαν να σας προστατέψουν οι πολιτικές δυνάμεις που αρνούντο» ανέφερε λαμβάνοντας το λόγο, ο Κώστας Αρβανίτης από το ΣΥΡΙΖΑ και την ευρωπαϊκή Αριστερά. Απευθυνόμενος στον επίτροπο Μεταφορών, είπε ότι για όσα προηγήθηκαν του εγκλήματος των Τεμπών, «η Επιτροπή γνώριζε και δεν ενήργησε ως όφειλε», ενώ απέδωσε «βαρύτατες ευθύνες» στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στον πρωθυπουργό, αλλά και στην αρμόδια γενική διεύθυνση της Επιτροπής (DG MOVE). Ο Κ. Αρβανίτης δήλωσε ότι από το 2017 υπήρχε έρευνα για την κρίσιμη - και ανύπαρκτη - σύμβαση μεταξύ του υπουργείου και του ΟΣΕ και χρειάστηκαν έξι χρόνια για να φτάσει η Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ. Σημείωσε επίσης, ότι ήδη από το 2023, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) διαπίστωσε ξεκάθαρη απουσία ουσιαστικής εποπτείας ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και πρόσθεσε ότι τώρα η Επιτροπή «αντί να ασκήσει πίεση, όχι μόνο επικροτεί, αλλά και χρηματοδοτεί ένα 'Σχέδιο Δράσης' χωρίς νομική βάση».

Δριμεία επίθεση κατά πάντων, αλλά και της διαδικασίας, εξαπέλυσε η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, από το κόμμα των «Πατριωτών για την Ευρώπη», με βαρείς χαρακτηρισμούς. Δεσμεύτηκε ότι αν οι συγγενείς δεν δικαιωθούν από τη Δικαιοσύνη, θα φέρει η ίδια το θέμα στην Ευρώπη.

Σειρά ερωτημάτων έθεσε στον επίτροπο Μεταφορών και ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκος.

Την ευρωομάδα των Φιλελευθέρων (Renew) εκπροσώπησε ο Γάλλος ευρωβουλευτής Σάντρο Γκότζι. «Η Κομισιόν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πολιτών. Το θέμα είναι λοιπόν ευρωπαϊκό και όχι εθνικό. Ξεπερνά τις μεταφορές, είναι σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου προβλήματος», τόνισε.

Τους Πρασίνους εκπροσώπησε ο πρώην επίτροπος και νυν ευρωβουλευτής Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους. «Όταν το δημόσιο χρήμα δεν οδηγεί σε ασφάλεια, τότε υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες», είπε.

Στο τέλος της συζήτησης, ο επίτροπος Μεταφορών έλαβε για δεύτερη φορά το λόγο, τονίζοντας ότι «στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, για να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοια τραγωδία ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά αλλού στην Ευρώπη». Ο Απ. Τζιτζικώστας ζήτησε τη συνεργασία των ευρωβουλευτών για να διασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου. Ο ίδιος ανέφερε πως «ήδη εργαζόμαστε εντατικά, και το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την αναθεώρηση του Κανονισμού που διέπει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων ERA». Κατέληξε λέγοντας, ότι «η ασφάλεια είναι και πρέπει να είναι κοινό ευρωπαϊκό αγαθό. Είναι και πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητά μας. Κανένας συμπολίτης μας, κανένας επιβάτης, δεν πρέπει να αισθάνεται ότι διατρέχει κίνδυνο, λόγω ελλείψεων και αστοχιών στο σύστημα. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

