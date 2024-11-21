Η υψηλότερη γυναίκα στον κόσμο, η 27χρονη Rumeysa Gelgi από την Τουρκία και η πιο κοντή γυναίκα στον κόσμο η 30χρονη Jyoti Amge από την Τουρκία συναντήθηκαν για να πάρουν το απογευματινό τους τσάι στην 20η ετήσια Ημέρα Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες.

Η Rumeysa Gelgi προγραμματίστρια ιστοσελίδων στο επάγγελμα, και η Jyoti Amge, ηθοποιός, αντάλλαξαν ιστορίες και εμπειρίες ζωής κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο ξενοδοχείο The Savoy στο Λονδίνο.

Η κυρία Gelgi κατέχει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες (GWR) ως η ψηλότερη γυναίκα στον κόσμο με ύψος 2.15 μέτρα, ενώ η κυρία Άμγκε είναι η πιο κοντή γυναίκα με 62,8 εκατοστά.

«Ήταν τόσο καταπληκτικό που γνώρισα την Jyoti για πρώτη φορά», είπε η κυρία Gelgi.

«Ήταν δύσκολο για εμάς να έχουμε οπτική επαφή μερικές φορές λόγω της διαφοράς ύψους μας, αλλά ήταν υπέροχο. Έχουμε κοινά πράγματα. Και οι δύο αγαπάμε το μακιγιάζ, την περιποίηση του εαυτού μας και το να φτιάχνουμε τα νύχια μας».

Η κυρία Amge είπε: «Έχω συνηθίσει να κοιτάζω ψηλά και να βλέπω ανθρώπους πιο ψηλούς από εμένα, αλλά ήμουν τόσο χαρούμενη που κοίταξα ψηλά σήμερα και είδα την ψηλότερη γυναίκα στον κόσμο. Είμαι χαρούμενη που γνώρισα τη Rumeysa, είναι τόσο καλοσυνάτη και ένιωσα πολύ άνετα να της μιλήσω».

Η Rumeysa Gelgi έχει μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Weaver, η οποία προκαλεί επιταχυνόμενη ανάπτυξη και σκελετικές παραμορφώσεις – το κρούσμα της ήταν μόνο το 27ο κρούσμα που διαγνώστηκε ποτέ και το πρώτο στην Τουρκία.

Χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι και μπορεί να σταθεί με περιπατητή μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα, αλλά αρνείται να αφήσει τις σωματικές της προκλήσεις να την κρατήσουν πίσω.

Η Jyoti Amge, που έπαιξε την Ma Petite στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά American Horror Story, έχει μια μορφή νανισμού που ονομάζεται αχονδροπλασία.

Το ζευγάρι τιμήθηκε ως icon του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες στην 70η επετειακή έκδοση του βιβλίου.

Ο αρχισυντάκτης του GWR Craig Glenday είπε: «Τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες έχουν να κάνουν με τον εορτασμό των διαφορών και φέρνοντας κοντά αυτές τις δύο καταπληκτικές, εμβληματικές γυναίκες, μπορούν να μοιραστούν τις απόψεις τους για τη ζωή μεταξύ τους αλλά και μαζί μας. Τα icons των ρεκόρ Γκίνες είναι εκείνοι οι κάτοχοι ρεκόρ που ενσαρκώνουν πραγματικά το πνεύμα του GWR. Προέρχονται από όλους τους τομείς, από την επιστήμη και την τεχνολογία, τον αθλητισμό και τις τέχνες και τα μέσα ενημέρωσης, και είναι επίσης αυτοί οι αφοσιωμένοι κάτοχοι ρεκόρ που βλέπουμε χρόνο με τον χρόνο».

Πηγή: skai.gr

