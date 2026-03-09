Η αστυνομία της Νορβηγίας αναζητά έναν ύποπτο που έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, σύμφωνα με την αστυνομία της Νορβηγίας.

Η έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής προκάλεσε ζημιές σε μία από τις εισόδους της πρεσβείας, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Μάλιστα, η αστυνομία ανέφερε ότι μπορεί να συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

A bomb was thrown at the U.S. Embassy in Oslo, Norway last night



The police haven’t caught the perpetrators



Iran previously hired Sweden’s largest organized crime group Foxtrot, led by lthe Kurdish Fox” to throw hand grenades at the Israeli embassies in Stockholm and Copenhagen pic.twitter.com/VktCpgDltD — Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2026

«Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει δείξει ότι επρόκειτο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Όσλο.

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία δείχνουν έναν κουκουλοφόρο που φοράει μαύρα ρούχα και μεταφέρει τσάντα ή σακίδιο. Το πρόσωπο του υπόπτου δεν φαίνεται.

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεσμεύτηκε για ενδελεχή διερεύνηση του περιστατικού.

Χθες η αστυνομία της Νορβηγίας ανέφερε ότι η έκρηξη μπορεί να συνδέεται με μία κατάσταση ασφάλειας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Είναι φυσικό να το δούμε αυτό στο πλαίσιο της παρούσας κατάστασης ασφάλειας που θα μπορούσε να είναι μία επίθεση σκόπιμης στοχοποίησης της πρεσβείας των ΗΠΑ», δήλωσε χθες ενδεικτικά ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φροντ Λάρσεν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

