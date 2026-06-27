Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Ρόδο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλαμώνας Ρόδου καίγοντας καλαμιές και χορτολιβαδική έκταση περίπου 2-4 στρεμμάτων.

Η φωτιά βρίσκεται μέσα σε ρέμα με πυκνή καλαμιά, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων κατάσβεσης.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην οριοθέτηση της φωτιάς, με το ανάγλυφο της περιοχής να δυσκολεύει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλαμώνας Ρόδου.

«Πάει καλά», ανέφεραν νωρίτερα από την πυροσβεστική για την επιχείρηση της κατάσβεσής της.

Η φωτιά καίει καλαμιές και χορτολιβαδική έκταση περίπου 2-4 στρεμμάτων, όπως δήλωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, δήλωσε επίσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η φωτιά καίει μέσα σε ρέμα, σε σημείο με πυκνή καλαμιά, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

«Προσπαθούμε να την οριοθετήσουμε. Είναι μέσα στο ρέμα, μέσα στις καλαμιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Ο κ. Θωμάτος τόνισε ακόμη ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς η πρόσβαση στο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη. «Η δυσκολία είναι ότι είναι μέσα στο ρέμα, μέσα στις καλαμιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή», σημείωσε.

Πηγή: Skai.gr

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