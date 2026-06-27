Η διαχρονική δύναμη της «Οδύσσειας» αναδείχθηκε σε εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο

Αφιερωμένη στη διαχρονική και οικουμενική απήχηση της Οδύσσειας του Ομήρου ήταν η εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, για τα εγκαίνια της έκθεσης «Οδύσσεια» του Έλληνα ζωγράφου Μάρκου Καμπάνη, η οποία φιλοξενείται στην πρεσβευτική κατοικία έως τις 3 Ιουλίου.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη (25/6), είχε τίτλο Odyssey without End: Homer's Epic Across Time and Culture («Οδύσσεια δίχως Τέλος: Το ομηρικό έπος μέσα στον χρόνο και τον πολιτισμό»), και συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της κλασικής φιλολογίας, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, της μουσικής, των επιχειρήσεων και των εικαστικών τεχνών.

Ανέδειξε, δε, το μοναδικό αποτύπωμα του ομηρικού έπους σε διαφορετικά γνωστικά πεδία και μορφές τέχνης, καθώς και τη διαρκή παρουσία του στη σύγχρονη σκέψη, τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή.

Κεντρικό άξονα της βραδιάς αποτέλεσαν ερωτήματα όπως: Τι είναι αυτό που εξακολουθεί να καθιστά την Οδύσσεια επίκαιρη σχεδόν τρεις χιλιετίες μετά τη σύνθεσή της; Γιατί συνεχίζει να αγγίζει αναγνώστες, συγγραφείς, καλλιτέχνες και δημιουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο; Πώς εξηγείται το ανανεωμένο ενδιαφέρον για το ομηρικό έπος, με δύο κινηματογραφικές διασκευές μέσα σε δύο μόλις χρόνια, νέες μεταφράσεις και πλήθος νέων καλλιτεχνικών έργων;

Απαγγέλλοντας απόσπασμα από το ποίημα «Πάνω σ' έναν ξένο στίχο» του Έλληνα Νομπελίστα ποιητή και άλλοτε ενοίκου της πρεσβευτικής κατοικίας στο Λονδίνο, Γιώργου Σεφέρη, στο οποίο ο ποιητής στοχάζεται πάνω στη μορφή του Οδυσσέα, ο πρέσβης της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο Γιάννης Τσαούσης, υπογράμμισε στον χαιρετισμό του τη σημασία της Οδύσσειας ως θεμελιώδους έργου του παγκόσμιου πολιτισμού και κορυφαίου μνημείου της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Επισήμανε, επίσης, τον καθοριστικό της ρόλο στη διαμόρφωση της ελληνικής λογοτεχνίας και του πολιτισμού, αλλά και της ταυτότητας και της συλλογικής μνήμης του απανταχού ελληνισμού.

Στη συνέχεια, ο Μάρκος Καμπάνης παρουσίασε το έργο του, αναδεικνύοντας το στοιχείο της αέναης περιπλάνησης ως μία από τις βασικές πηγές έμπνευσης της εικαστικής του προσέγγισης στην Οδύσσεια.

Κεντρικό έργο της έκθεσης αποτελεί το τετράτομο καλλιτεχνικό βιβλίο (artist's book), το οποίο δημιούργησε παρεμβαίνοντας εικαστικά σε ψηφιακή αναπαραγωγή του χειρογράφου της Οδύσσειας Harley MS 6325 της Βρετανικής Βιβλιοθήκης.

Για το συγκεκριμένο χειρόγραφο, καθώς και για τον πλούτο της συλλογής ελληνικών χειρογράφων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, μίλησε στη συνέχεια η Δρ Andrea Clarke, επικεφαλής επιμελήτρια Μεσαιωνικών και Πρώιμων Νεότερων Χειρογράφων.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε μια υψηλού επιπέδου και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνελ με τη συμμετοχή του Βρετανού βουλευτή Dr Peter Swallow, προέδρου της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Βρετανικού Κοινοβουλίου για τις Κλασικές Σπουδές, της κλασικίστριας και συγγραφέα Δρ Daisy Dunnκαι του Έλληνα ομηριστή, αναπληρωτή καθηγητή του University College London, Δρ Αντώνη Μακρινού, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος των Financial Times, Alec Russell.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη θέση της Οδύσσειας ως αριστουργήματος του παγκόσμιου πολιτισμού και θεμελιώδους έργου του δυτικού λογοτεχνικού κανόνα, στους λόγους για τους οποίους εξακολουθεί να εμπνέει δημιουργούς και να γοητεύει αναγνώστες, στα διδάγματα που το ομηρικό έπος μπορεί να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο, καθώς και στη σημασία της ενίσχυσης των κλασικών σπουδών.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσαν τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα που ετοίμασαν ειδικά για την περίσταση ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός, συγγραφέας και φιλέλληνας Sir Stephen Fry, καθώς και η διακεκριμένη μεταφράστρια της Οδύσσειας, καθηγήτρια Emily Wilson, οι οποίοι μοιράστηκαν το πάθος και τον θαυμασμό τους για το ομηρικό έπος. Ο συνθέτης Tom Smail συμμετείχε ζωντανά από την Ελλάδα, παρουσιάζοντας τη νέα του όπερα The Odyssey, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και μουσικό απόσπασμα από το έργο.

Εκπροσωπώντας την ελληνική ομογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο καθηγητής Ιωάννης Καραβιάς, πρόεδρος του Ελληνικού Πολιτιστικού Συλλόγου Birmingham «Ιθάκη», και ο Πάνος Μανουηλίδης, ιδρυτής της ελληνικής εταιρείας Odysea Ltd, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, μίλησαν, τέλος, για την έμπνευση πίσω από τις ονομασίες των οργανισμών τους, αναδεικνύοντας τη διαχρονική παρουσία και τη συμβολική δύναμη της Οδύσσειας στον Ελληνισμό της Διασποράς.

Την εκδήλωση τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους μέλη του βρετανικού Κοινοβουλίου, ακαδημαϊκοί και κλασικιστές, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου, των μέσων ενημέρωσης και της ελληνικής ομογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έκθεση «Odyssey - Imaginary Cartographies» θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό έως τις 3 Ιουλίου, καθημερινά, από 17:00 έως 20:00, στην πρεσβευτική κατοικία της Ελλάδος στο Λονδίνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, κατόπιν εγγραφής μέσω του συνδέσμου: https://www.eventbrite.co.uk/e/odyssey-imaginary-cartographies-by-markos-kampanis-tickets-1990558052720?aff=oddtdtcreator

Πηγή: skai.gr

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