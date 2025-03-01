Οι ΗΠΑ, βασικός διπλωματικός και στρατιωτικός σύμμαχος του Ισραήλ, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι ενέκριναν την πώληση πυρομαχικών, εκσκαφέων και άλλου εξοπλισμού συνολικής αξίας 3 δισ. δολαρίων στη συμμαχική τους χώρα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενέκρινε την πώληση στο Ισραήλ βομβών, κεφαλών και κιτ καθοδήγησης αξίας άνω των 2,5 δισ. δολαρίων και εκσκαφέων και άλλου εξοπλισμού αξίας σχεδόν 300 εκατ. δολαρίων, επεσήμανε η αρμόδια υπηρεσία DSCA.

Η πώληση αυτή «θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές απειλές, θα ενισχύσει την άμυνα στο έδαφός του και θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο».

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε αμερικανικά όπλα στον πόλεμό του εναντίον της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Στις αρχές Φεβρουαρίου η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε εγκρίνει την πώληση στο Ισραήλ βομβών, πυρομαχικών και πυραύλων συνολικής αξίας 7,4 δισ. δολαρίων.

Ένα πρώτο φορτίο αμερικανικών βαρέων όπλων παραδόθηκε λίγες ημέρες αργότερα, είχε ανακοινώσει το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο για «σημαντικό πλεονέκτημα για τον στρατό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

