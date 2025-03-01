Το PKK κηρύσσει εκεχειρία με την Τουρκία μετά την έκκληση Οτσαλάν

Η ένοπλη πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, PKK, άκουσε την έκκληση του φυλακισμένου πρώην ηγέτη της Αμπντουλάχ Οτσαλάν να καταθέσει τα όπλα και να κηρύξει άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως μετέδωσε το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων και αναμεταδίδει το Reuters.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα με στόχο τον τερματισμό μιας 40χρονης σύγκρουσης με την Τουρκία.

Η οργάνωση ανέφερε πως ελπίζει ότι η Άγκυρα θα απελευθερώσει τον Οτσαλάν, ο οποίος κρατείται σχεδόν σε πλήρη απομόνωση από το 1999, ώστε να μπορέσει να ηγηθεί μιας διαδικασίας αφοπλισμού, προσθέτοντας ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες πολιτικές και δημοκρατικές συνθήκες για να πετύχει η διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν κάλεσε την Τετάρτη την οργάνωση που ο ίδιος δημιούργησε το 1978 να καταθέσει τα όπλα της και απηύθυνε έκκληση για επίλυση του Κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία μέσω της «ειρήνης και της δημοκρατίας».

Το μήνυμα του Οτσαλάν ανέγνωσαν σε συνέντευξη στην Κωνσταντινούπολη τα μέλη της διευρυμένης αντιπροσωπείας του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών και Ισότητας (DEM) που τον επισκέφθηκε νωρίτερα στο νησί-φυλακή Ιμραλί της Προποντίδας, όπου κρατείται τα τελευταία 26 χρόνια.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε ιστορικό βήμα και ευκαιρία την έκκληση του Οτσαλάν προς τα μέλη του PKK να αυτοδιαλύσουν την οργάνωση και να καταθέσουν τα όπλα τους, τερματίζοντας τον πόλεμο με την Τουρκία που διαρκεί εδώ και 41 χρόνια.

«Στην 40ετή δοκιμασία της Τουρκίας με την τρομοκρατία, αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρές δυσκολίες. Η τρομοκρατία δεν είχε στόχο μόνο την ακεραιότητα του κράτους μας και την ειρήνη του έθνους μας, αλλά και τη δημοκρατία, την οικονομία και την πολιτική μας. Η απειλή της τρομοκρατίας χρησιμοποιήθηκε για να εκβιάζονται οι πολιτικοί ώστε να χειραγωγείται η πολιτική στη χώρα μας για πολλά χρόνια» ανέφερε ο Ερντογάν αναφερόμενος στη δράση του ΡΚΚ, το οποίο ξεκίνησε τις επιθέσεις του κατά των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας το 1984.

