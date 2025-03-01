ΗΠΑ: Επεστράφησαν στον Τραμπ τα διαβαθμισμένα έγγραφα που είχε κατασχέσει το FBI από το Μαρ-α-Λάγκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι του επεστράφησαν τα κουτιά με τα διαβαθμισμένα έγγραφα τα οποία κατέσχεσε το FBI το 2022 στην οικία του στη Φλόριντα, ενώ πρόσθεσε ότι κάποια ημέρα θα εκτεθούν στην προεδρική του βιβλιοθήκη.

Στον Τραμπ ασκήθηκαν διώξεις επειδή έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια διατηρώντας διαβαθμισμένα έγγραφα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης θητείας του στην προεδρία, αντί να τα παραδώσει στα Εθνικά Αρχεία, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης «μόλις επέστρεψε τα κουτιά για τα οποία ο διαταραγμένος Τζακ Σμιθ έκανε όλη αυτή την ιστορία», έγραψε στο Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος, αναφερόμενος στον ειδικό εισαγγελέα που είχε αναλάβει την έρευνα εις βάρος του.

Όμως πλέον το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει στελεχωθεί από πρόσωπα πιστά στον Τραμπ.

Τα έγγραφα «επιστρέφουν στη Φλόριντα και μια μέρα θα είναι μέρος της προεδρικής βιβλιοθήκης Τραμπ», τόνισε χωρίς να διευκρινίζει να του επεστράφησαν όλα τα έγγραφα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι «η δικαιοσύνη επιτέλους κέρδισε», ενώ επανέλαβε ότι «δεν έκανα απολύτως τίποτα κακό. Ήταν απλώς μια επίθεση εναντίον ενός πολιτικού αντιπάλου η οποία, προφανώς, δεν πήγε πολύ καλά. Η δικαιοσύνη στη Χώρα μας πλέον θα αποκατασταθεί».

Το FBI είχε πραγματοποιήσει το 2022 έρευνα στο σπίτι του Τραμπ στο Μαρ- α- Λάγκο για να ανακτήσει τα διαβαθμισμένα έγγραφα τα οποία είχε πάρει μαζί του όταν αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα εκείνη την εποχή , απόρρητα έγγραφα βρέθηκαν πεταμένα σε ένα μπάνιο. Τα κουτιά με τα έγγραφα περιείχαν, μεταξύ άλλων, στρατιωτικά σχέδια και πληροφορίες για πυρηνικά όπλα.

Όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου η έρευνα για την υπόθεση συνεχιζόταν. Εννέα ημέρες αργότερα ο Σμιθ την εγκατέλειψε, εξηγώντας ότι πολιτική του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να μην ερευνά ή να απαγγέλλει κατηγορίες σε εν ενεργεία προέδρους. Ο Τζακ Σμιθ παραιτήθηκε από το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

