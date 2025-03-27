Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση drones αξίας σχεδόν 2 δισ. δολαρίων στο Κατάρ

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Τετάρτη την πώληση έναντι ποσού 1,96 δισεκατομμυρίων δολαρίων (1,82 δισεκ. ευρώ) οκτώ drones τύπου MQ-9B στο Κατάρ, σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Η προτεινόμενη πώληση «θα βελτιώσει τις δυνατότητες του Κατάρ να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές», ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία διεθνούς συνεργασίας ως προς την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA) του Πενταγώνου σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

«Η αμυντική δυνατότητα αυτή είναι μέσο αποτροπής περιφερειακών απειλών και θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως (από το Κατάρ) για την ενίσχυση της εθνικής άμυνάς του», προστίθεται στο κείμενο.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε τη δυνητική πώληση, για την οποία ειδοποίησε επίσημα η DSCA το αμερικανικό Κογκρέσο. Η αμερικανική εθνική αντιπροσωπεία θα πρέπει να επικυρώσει την πώληση, κάτι πάντως που κατά κανόνα δεν είναι παρά τυπική διαδικασία.

Το Κατάρ, μικροσκοπικό εμιράτο του Κόλπου με μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου, διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.