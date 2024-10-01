Το Ισραήλ έπληξε τουλάχιστον τρεις σταθμούς αντιαεροπορικών ραντάρ στη νότια Συρία, συμπεριλαμβανομένου ενός σε στρατιωτικό αεροδρόμιο, δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο συριακές στρατιωτικές πηγές.

Οι επιθέσεις με drones έπληξαν δύο σταθμούς ραντάρ δυτικά της πόλης Σουέιντα, συμπεριλαμβανομένου ενός σε αεροπορική βάση.

Μια άλλη επίθεση έπληξε έναν σταθμό ραντάρ στην γειτονική επαρχία Ντάραα.

Τα ραντάρ αυτά είναι μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας των συριακών ενόπλων δυνάμεων στη νότια περιοχή, πρόσθεσε μια από τις πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.