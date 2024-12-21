Μακρόν: Πλήρης αλληλεγγύη στον γερμανικό λαό

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη θλίψη του για τα θύματα και δήλωσε «βαθύτατα συγκλονισμένος» από την φρίκη στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

«Η σκέψη μου βρίσκεται στα θύματα, τους τραυματίες, τους αγαπημένους τους και τις οικογένειές τους. Η Γαλλία συμπάσχει με τον γερμανικό λαό και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της», έγραψε ο κ. Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

