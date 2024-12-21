Λογαριασμός
Μακρόν: Πλήρης αλληλεγγύη στον γερμανικό λαό

Σε ανάρτησή του, ο Γάλλος πρόεδρος εκφράζει τα συλληπητήριά του σ τους οικείους των θυμάτων του περιστατικού στη χριστουγεννιάτικη αγορά Μαγδεμβούργου, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη θλίψη του για τα θύματα και δήλωσε «βαθύτατα συγκλονισμένος» από την φρίκη στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

«Η σκέψη μου βρίσκεται στα θύματα, τους τραυματίες, τους αγαπημένους τους και τις οικογένειές τους. Η Γαλλία συμπάσχει με τον γερμανικό λαό και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της», έγραψε ο κ. Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μακρόν Μαγδεμβούργο Γερμανία
