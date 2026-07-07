Η Κοπεγχάγη διατήρησε για δεύτερη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στη λίστα με τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με τη νέα ετήσια κατάταξη του Economist Intelligence Unit (EIU), αφήνοντας ξανά πίσω της τη Βιέννη, η οποία είχε βρεθεί στην κορυφή για τρία συνεχόμενα χρόνια πριν από το 2025.

Η κατάταξη, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, αξιολόγησε 173 πόλεις παγκοσμίως με βάση πέντε βασικά κριτήρια: τη σταθερότητα, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τις υποδομές, καθώς και τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Η πρωτεύουσα της Δανίας συγκέντρωσε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία σε τρεις κατηγορίες: σταθερότητα, υποδομές και εκπαίδευση. Σύμφωνα με το EIU, η διατήρησή της στην κορυφή οφείλεται στον συνδυασμό άριστων δημόσιων υπηρεσιών, ισχυρών υποδομών, υψηλού επιπέδου ασφάλειας και ποιοτικής πολιτιστικής ζωής.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Βιέννη, ενώ στην τρίτη ανέβηκε η Μελβούρνη της Αυστραλίας. Το Σίδνεϊ βελτίωσε επίσης τη θέση του, ανεβαίνοντας από την έκτη στην τέταρτη.

Η Ζυρίχη, που πέρυσι μοιραζόταν τη δεύτερη θέση με τη Βιέννη, υποχώρησε στην πέμπτη θέση, ενώ ακολουθούν η Γενεύη, η Οσάκα, η Αδελαΐδα, το Βανκούβερ και το Τόκιο, το οποίο συμπληρώνει τη δεκάδα.

Στη Βόρεια Αμερική, το Βανκούβερ ήταν η μοναδική πόλη που βρέθηκε στο παγκόσμιο Top 10, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Χονολουλού παραμένει η πόλη με την υψηλότερη κατάταξη, αν και υποχώρησε δύο θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 25η. Η Νέα Υόρκη ανέβηκε στην 66η θέση, κυρίως λόγω της βελτίωσης στους δείκτες σταθερότητας, που αποδίδεται στη μείωση της εγκληματικότητας και στη χαμηλότερη εκτίμηση του κινδύνου τρομοκρατικών επιθέσεων.

Αντίθετα, οι συνέπειες της σύγκρουσης με το Ιράν επηρέασαν αρνητικά τις πόλεις του Κόλπου, οι οποίες κατέγραψαν πτώση στη βαθμολογία της σταθερότητας. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση σημείωσαν η Μουσκάτ του Ομάν, που έχασε 14 θέσεις και βρέθηκε στην 123η, καθώς και η Πόλη του Κουβέιτ, η οποία υποχώρησε κατά 12 θέσεις και κατατάχθηκε 105η.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρήθηκε ανάκαμψη έπειτα από τη μείωση των επιδόσεων που είχε καταγραφεί πέρυσι λόγω κοινωνικών αναταραχών και επεισοδίων. Το Μάντσεστερ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η πόλη με την υψηλότερη κατάταξη στη χώρα, στην 52η θέση, μπροστά από το Λονδίνο (54η) και το Εδιμβούργο (64η).

Συνολικά, η Δυτική Ευρώπη διατήρησε την πρώτη θέση ως η πιο βιώσιμη περιφέρεια του κόσμου, αν και η μέση βαθμολογία της μειώθηκε οριακά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, η Ασία βελτίωσε τις επιδόσεις της, κυρίως χάρη στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Ενδεικτική είναι η άνοδος αρκετών κινεζικών πόλεων, όπως η Φουζόου, που κέρδισε επτά θέσεις μετά τις αυξημένες επενδύσεις στον τομέα της υγείας και τις μεταρρυθμίσεις στη χρηματοδότηση του συστήματος περίθαλψης.

Στον αντίποδα, η Δαμασκός παραμένει η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον κόσμο. Η Τεχεράνη υποχώρησε στην 164η θέση εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου, ενώ το Κίεβο βρέθηκε στην 166η θέση λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την επικεφαλής αναλύτρια του EIU, Άνα Νίκολς, η συνολική βαθμολογία βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η επιδείνωση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή αντισταθμίστηκε από τη σημαντική βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην Ασία.

Oι 10 πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026

1. Κοπεγχάγη (Δανία)

2. Βιέννη (Αυστρία)

3. Μελβούρνη (Αυστραλία)

4. Σίδνεϊ (Αυστραλία)

5. Ζυρίχη (Ελβετία)

6. Γενεύη (Ελβετία)

7. Οσάκα (Ιαπωνία)

8. Αδελαΐδα (Αυστραλία)

9. Βανκούβερ (Καναδάς)

10. Τόκιο (Ιαπωνία)



Πηγή: skai.gr

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