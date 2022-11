Οδησσός: «Αποκαθηλώνεται» το άγαλμα της Μεγάλης Αικατερίνης στα πλαίσια της «απορωσοποίησης»

Το δημοτικό συμβούλιο της Οδησσού ψήφισε σήμερα υπέρ της... αποκαθήλωσης του αγάλματος της αυτοκράτειρας της Ρωσίας, Αικατερίνης της Μεγάλης, που βρίσκεται σε κεντρική πλατεία της πόλης και πρόσφατα βανδαλίστηκε με κόκκινη μπογιά τουλάχιστον δύο φορές.

Το άγαλμα της ιδρύτριας της πόλης έχει υποστεί επανειλημμένους βανδαλισμούς μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου στην Ουκρανία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πολλοί Ουκρανοί να απορρίψουν τους ιστορικούς δεσμούς της χώρας τους με τη Μόσχα.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την απομάκρυνση του αγάλματος - που επίσημα είναι γνωστό ως Μνημείο των Ιδρυτών της Οδησσού. Το άγαγμα θα μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης και στη συνέχεια σε μουσείο, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Suspilne.

