Η Γαλλία στέλνει τρία Rafale για την προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας

Η Γαλλία θα αναπτύξει τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να βοηθήσει την Πολωνία να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της μετά τις εισβολές ρωσικών drone στον εναέριο χώρο της αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη μέσω ανάρτησης στο X.

«Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα. Δεν θα υποκύψουμε στην αυξανόμενη εκφοβιστική τακτική της Ρωσίας», δήλωσε ο Μακρόν.

Μετά τις εισβολές ρωσικών drones στην Πολωνία, αποφάσισα να αποστείλω τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να συμβάλουν στην προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου και της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, μαζί με τους συμμάχους μας.

Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα χθες έναντι του Πολωνού πρωθυπουργού.

Συζήτησα επίσης το θέμα αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης ασχολείται με την άμυνα της ανατολικής πλευράς.

